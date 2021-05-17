Akşam Postası | 17 Mayıs 2021

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Necati Şaşmaz, 2012 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Devamını oku

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Mehmet Ali Erbil çocukluk fotoğrafını paylaştı. Devamını oku

Yağmur Atacan’la mutlu bir evlilik süren oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya sayfasından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Devamını oku

Oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Devamını oku

TFF'den açıkladı. Yarın oynanacak Türkiye Kupas finalinde Ali Palabıyık düdük çalacak. - Devamını oku...

Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak - Devamını oku...

Anderson Talisca Çin'den sonra Suudi Arabistan'a transfer oldu. Brezilyalı oyuncu Al Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Haber Global'de yayınlanan Kontra programında yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu, program çıkışı çirkin bir saldırı girişimi yaşadı. - Devamını oku...

Posta yazarı Faik Gürses’e konuşan teknik direktör Sergen Yalçın 16. şampiyonluğun mucizevi bir ortamda kazanıldığını belirterek, “Böyle bir dönemde şampiyon olmak, ilk duyguyu burada tatmak... Kafamın içi karman çorman. Çok mutluyum çok” dedi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Yayla çorbası

Kuru fasulye

Pirinç pilavı

Hindistan cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayınAkşam Postası | Mart 2021





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