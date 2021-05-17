Türkiye Akşam Postası | 17 Mayıs 2021

Akşam Postası | 17 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 17 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu. - Karadeniz için dolu uyarısı! İstanbul'da yağışlar geri dönüyor. - Faz-1 ile Faz-2 aşaması tamamlanan Covid-19 aşısının Faz-3 aşamasında plasebo (boş aşı) yerine Sinovac aşısı kullanılacak. - Dünya bu görüntüleri konuşuyor: Filistinli çocuk böyle şoka girdi. - Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Mayıs 2021, Pazartesi 18:03 Son Güncelleme:
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İçişleri Bakanı Soylu, Sedat Peker hakkında suç duyurusunda bulundu -Devamını oku...

Yerli aşı çalışmalarında önemli Sinovac detayı -Devamını oku...

Karadeniz için dolu uyarısı! İstanbul'da yağışlar geri dönüyor -Devamını oku...

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Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Çok acı! Filistinli çocuk böyle şoka girdi… -Devamını oku...

Necati Şaşmaz, 2012 senesinde hayatını birleştirdiği eşi Nagehan Kaşıkçı'dan boşandı. Devamını oku

Kaçış sendromu hastalığı nedeniyle zor günler yaşayan Mehmet Ali Erbil çocukluk fotoğrafını paylaştı. Devamını oku

Yağmur Atacan’la mutlu bir evlilik süren oyuncu Pınar Altuğ sosyal medya sayfasından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Devamını oku

Oyuncu Sarp Akkaya ile eşi Sinem Yalçınkaya'nın oğlu dünyaya geldi. Güzel haberi ise, eşi Sinem Yalçınkaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine duyurdu. Devamını oku

TFF'den açıkladı. Yarın oynanacak Türkiye Kupas finalinde Ali Palabıyık düdük çalacak. - Devamını oku...

Türkiye Kupası finali seyircisiz oynanacak - Devamını oku...

Anderson Talisca Çin'den sonra Suudi Arabistan'a transfer oldu. Brezilyalı oyuncu Al Nassr ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Haber Global'de yayınlanan Kontra programında yorumculuk yapan Uğur Karakullukçu, program çıkışı çirkin bir saldırı girişimi yaşadı. - Devamını oku...

Posta yazarı Faik Gürses’e konuşan teknik direktör Sergen Yalçın 16. şampiyonluğun mucizevi bir ortamda kazanıldığını belirterek, “Böyle bir dönemde şampiyon olmak, ilk duyguyu burada tatmak... Kafamın içi karman çorman. Çok mutluyum çok” dedi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yayla çorbası
  • Kuru fasulye 
  • Pirinç pilavı 
  • Hindistan cevizli kurabiye

Tarifler için tıklayınAkşam Postası | Mart 2021


Akşam Postası yine kapını çalıyor! Daha fazlası için Akşam Postası.

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