Türkiye Akşam Postası | 17 Nisan 2020

Akşam Postası | 17 Nisan 2020

Türkiye

Akşam Postası | 17 Nisan 2020

Türkiye ve dünya gündeminde neler olduğunu özetledik. İşte bir bakışta bugün...

17 Nisan 2020, Cuma 17:30 Son Güncelleme:
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Gündem

  • Hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan önemli bir açıklama geldi. Devamını oku...
  • Ercüment Ovalı "Hayat kurtarabilir" dediği corona virüs ilacının adını açıkladı.Devamını oku...
  • Henüz hiç corona virüs vakasına rastlanmayan Antalya Kaş'ta hangi tedbirler alınıyor? Kaş Kaymakamı Bülent Karaca anlattı.Devamını oku...
  • Prof. Dr. Mehmet Ceyhan yapılması gereken rutin aşıların corona virüs sürecindeki etkisi hakkında önemli açıklamada bulundu.Devamını oku...
  • Corona virüsü yenen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Murat Hakan Terekeci "Mutlaka tüketin" deyip zerdeçalı tavsiye etti.Devamını oku...

Dünya

  • Corona virüs nedeniyle İngiltere'de bulunan Türk vatandaşlarını ülkeye getirecek olan uçak Londra'dan havalandı.Devamını oku...
  • Almanya'da iki gün arka arkaya görülen en yüksek ölümlerin ardından Sağlık Bakanı Jens Spahn'dan açıklama geldi.Devamını oku...
  • Dışişleri Bakanlığı yurt dışında yaşayan 20 Türk'ün corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.Devamını oku...
  • Güney Kore sokağa çıkma yasağı uygulamadan corona virüsü nasıl yendi.Devamını oku...

Magazin

  • Ebru Şallı'nın, eski eşi Harun Tan'dan olan küçük oğlu Pars, hayatını kaybetti. - Devamını oku...
  • Kendisi gibi oyuncu Burak Özçivit ile evli olan Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in kardeşini sildi. Aralarının bir süredir bozuk olduğu söylenen ikiliden Fahriye Evcen, Burçun Özçivit'i Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. - Devamını oku...
  • Şarkıcı Selena Gomez, bir oyunda sanal benzerini izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şirkete 10 milyon dolarlık dava açtı. - Devamını oku...


Spor

  • Mircea Lucescu Beşiktaş'ın teklifini reddettiğini açıkladı. - Devamını oku...
  • Mario Jardel, Cristiano Ronaldo'nun topa vurmayı kendisinden öğrendiğini iddia etti. - Devamını oku...
  • Nijeryalı Dickson Etuhu futboldan 5 yıl men edildi. - Devamını oku...
  • Salih Uçan sezon başında Galatasaray'dan teklif aldığını fakat reddettiğini ilk kez açıkladı. - Devamını oku...
  • Senegal'in aykırı çocuğu Mbaye Diagne, tarzıyla ilgili açıklamalar yaptı. Vatandaşı Badou Ndiaye ile canlı yayın yapan Diagne, en büyük amacının Mekke'ye gitmek olduğunu ve giderse hayatında bazı şeylerin değişeceğini söyledi. - Devamını oku...


Günün menüsü

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

  • Beyran çorbası tarifi
  • Fırında sebze kızartması tarifi
  • Kepekli makarna tarifi
  • Galeta unlu tatlı

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün podcast'i


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