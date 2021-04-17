Akşam Postası | 17 Nisan 2021

Pfizer/Biontech aşıları burada depolanıyor! O depolar görüntülendi -Devamını oku....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. -Devamını oku....

Yıllık izinde flaş karar! Çalışan herkesi ilgilendiriyor -Devamını oku....

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı anma törenine katıldı -Devamını oku....

Bakan Soylu, 'İptal ederim, acımam!' diyerek uyardı -Devamını oku....

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin sağlık durumu -Devamını oku....

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! -Devamını oku....

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un cansız bedeni bulundu -Devamını oku....

İngiltere yasta: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor -Devamını oku....

'Yasak Elma' dizisine Hercai'den sürpriz oyuncu! Sinirleri bozup, krize neden olacak! - Devamını oku...

Koronavirüs sebebiyle düğünlerini erteleyen Jennifer Lopez ve Alex Rodriguez 4 senelik ilişkilerini bitirdi. Lopez ve Rodriguez ayrılığının perde arkası ortaya çıktı. - Devamını oku...

Öykü Çelik ve İsmail Berhan’ın düğün tarihi belli oldu. - Devamını oku...

Reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşkı bulan Can Yaman, güzel spiker Diletta Leotta ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşklarını sosyal medyaya da döken çiftin evleneceği konuşuluyordu. Ancak Can Yaman'dan gelen beklenmedik bir hareket kafaları karıştırdı. - Devamını oku...

Maske takmayı öğrenen Merve Boluğur, şimdi de HES kodu krizi yaşattı: Beni tanımıyor musunuz? - Devamını oku...

Oyuncu Wilma Elles, hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. Elles’in eski eşi Arif Kerem Göğüş, Elles’in çocuklarını kendisiyle görüştürmediğini öne sürdü. - Devamını oku...

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit’in oğlu Karan, şimdiden fenomen... - Devamını oku...

Gerçek hayatların, iç acıtan hikayelerinden uyarlanmış bir başyapıt olan ve sürükleyici konusuyla herkesi şaşırtan “Masumlar Apartmanı” salı günü 30. bölümüyle izleyicinin karşına çıkacak. Her bölümde ayrı bir nefes kesen olayın yaşandığı Masumlar Apartmanı'nda bu bölümde neler olacak bakalım... - Devamını oku...

Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak -Devamını oku....

Mandzukic maaşını iade etti -Devamını oku....

Trabzonspor'da Fode Koita'yla anlaştı -Devamını oku....

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Mercimek çorbası,

İslim kababı,

Erişte salatası

İrmik helvası tarifi

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