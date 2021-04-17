Türkiye Akşam Postası | 17 Nisan 2021

Akşam Postası | 17 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 17 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Pfizer/Biontech aşıları burada depolanıyor! O depolar görüntülendi. Bakan Soylu, 'İptal ederim, acımam!' diyerek uyardı. Meteoroloji'den sağanak uyarısı, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

17 Nisan 2021, Cumartesi 17:21 Son Güncelleme:
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Pfizer/Biontech aşıları burada depolanıyor! O depolar görüntülendi -Devamını oku....

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hasankeyf-2 Köprüsü Açılış Töreni'ne Huber Köşkü'nden canlı bağlantı ile katıldı. -Devamını oku....

Yıllık izinde flaş karar! Çalışan herkesi ilgilendiriyor -Devamını oku....

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turgut Özal'ı anma törenine katıldı -Devamını oku....

Bakan Soylu, 'İptal ederim, acımam!' diyerek uyardı -Devamını oku....

Koronavirüse yakalanan Muharrem İnce'nin sağlık durumu -Devamını oku....

Meteoroloji'den sağanak uyarısı, bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! -Devamını oku....

17 gündür kayıp Ahmet Uğur'un cansız bedeni bulundu -Devamını oku....

İngiltere yasta: Prens Philip son yolculuğuna uğurlanıyor -Devamını oku....

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Reklam çekimi için gittiği İtalya'da aşkı bulan Can Yaman, güzel spiker Diletta Leotta ile bir süredir aşk yaşıyor. Aşklarını sosyal medyaya da döken çiftin evleneceği konuşuluyordu. Ancak Can Yaman'dan gelen beklenmedik bir hareket kafaları karıştırdı. - Devamını oku...

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Fenerbahçe'de Altay Bayındır şoku! Ameliyat olacak -Devamını oku....

Mandzukic maaşını iade etti -Devamını oku....

Trabzonspor'da Fode Koita'yla anlaştı -Devamını oku....

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

Mercimek çorbası,

İslim kababı,

Erişte salatası

İrmik helvası tarifi

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