Akşam Postası | 17 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de rejim tarafından başlatılan saldırılar hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

CHP Parti Meclisi, 37. Olağan Kurultayının tarihi belli oldu. -Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağının ortaya çıkarılmamasına yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. -Devamını oku...

Adalar'da faytonların her biri 300 bin TL, atların her biri ise 4 bin TL bedelle İBB tarafından satın alınacak. -Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşı oy birliği ile kabul edildi. -Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kanal İstanbul ÇED Raporu'nu bugün itibarıyla onayladıklarını bildirdi. -Devamını oku...

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ankara'da halı sahada gördüğü çöplere tepki gösteren 8 yaşındaki Ahmet Akif Uslu ve sınıf arkadaşları ile buluştu. -Devamını oku...

Ekonomi

Türkiye'de son dönemde konut faizlerinde yaşanılan indirimlere bir banka daha eklendi. -Devamını oku...

Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması. -Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yetiştiriciler için verilecek olan 85 milyon TL'lik desteğin bugün hesaplarına yatacağını belirtti. -Devamını oku...

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, İzmir ve Aydın'da yer alan 4. grup maden sahasını uç ürün üretimine yönelik tesis kurulması şartıyla ihale edecek. -Devamını oku...

Dünya

İran lideri Ali Hamaney, 8 yıl sonra ilk kez bir cuma hutbesi okudu. -Devamını oku....

Panama'nın kuzeydoğusunda yerlilerin yaşadığı, "Tanrı'nın Yeni Işığı" adlı tarikatın kontrolündeki bölgede bir toplu mezarda yedi kişinin cesedi bulundu. -Devamını oku...

İran'ın Irak'taki ABD üssüne gerçekleştirdiği füze saldırısında 11 ABD'li askerin beyin sarsıntısı geçirdiği belirtildi. -Devamını oku...

Bunu tahmin etmesi zaten çok zor değil ama zenginlerin yoksullardan daha uzun yaşadığı bir kez daha kanıtlandı. -Devamını oku...

Spor

Galatasaray devre arası transfer döneminde renklerine bağladığı Marcelo Saracchi, Herny Onyekuru ve Jesse Sekidika'nın lisansını çıkarttı. -Devamını oku...

Göztepe ile yollarını ayıran Eren Derdiyok, Özbekistan ekibi Pakhtakor ile resmi sözleşmeyi imzaladı. -Devamını oku...

Ronaldinho, Barcelona'da birlikte forma giydiği Lionel Messi'nin kendisini kanıtlamak için ona hiçbir zaman ihtiyaç duymadığını söyledi. -Devamını oku...

Magazin

Sezen Aksu, ‘Demo 2’ albümü için yazdığı yazıda, “Bizim evde Sezen Aksu dinlemek yasaktır. Bu uyulması zorunlu bir kuraldır” dedi. -Devamını oku...

Geçen yıl uçak tuvaletindeki müstehcen görüntüsü sonrası büyük tepkiler alan Kerimcan Durmaz, Beykoz Acarkent'ten taşındı. -Devamını oku...

Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar kızları Zehra'nın 22. yaş gününde buluştu. Hülya Avşar, Kaya Çilingiroğlu'ndan makas aldı. -Devamını oku...

43 yaşına giren Ebru Şallı’ya eşi Uğur Akkuş sürpriz yaptı. Şallı sürpriz karşısında gözyaşlarına hakim olamadı. -Devamını oku...

Günün iyi haberi

TBMM'de Hayvan Hakları Araştırma Komisyonu Raporu oy birliği ile TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü. -Devamını oku...

Günün şarkısı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak fasulye çorbası tarifi, nohut yemeği tarifi, sebzeli bulgur pilavı tarifi ve magnolia tatlısı tarifleri. - Devamını oku...



