Akşam Postası | 17 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: İstanbul'da yağan kar barajların doluluk oranını artırdı. Gizli tanıktan Kadir Şeker dosyasını değiştirecek bir ifade geldi. İzmir ve Çanakkale'de bugün yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da da 4.1 şiddetinde deprem oldu. Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil bu gece İstanbul'a geliyor. Daha fazlası için Akşam Postası'nı oku.
17 Ocak 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- İstanbul'da yağan kar barajların doluluk oranını artırdı. Devamını oku...
- Bartın'ın İnkumu açıklarında Rus gemisi battı: 4 kişi hayatını kaybetti. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı Türkiye’de kaç kişinin koronavirüs aşısı olduğunu paylaştı.Devamını oku...
- Gizli tanıktan Kadir Şeker dosyasını değiştirecek ifade. Devamını oku...
- 'Mesut Öztürkmen tutuklansın' başlığı Twitter’da gündem oldu.Devamını oku...
- WhatsApp’ın hakkınızda hangi bilgileri topladığını 6 adımda öğrenebilirsiniz.Devamını oku...
- Korona hastalarına parayla refakatçilik yapanlar konuştu: Yapabildiğim tek iş bu. Devamını oku...
- İzmir ve Çanakkale'de bugün yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da da 4.1 şiddetinde deprem oldu. Devamını oku...
Dünya
- DSÖ'den uluslararası seyahatler için 'aşı pasaportu şartı getirilmesin' açıklaması yapıldı. Devamını oku...
- Metroda çırılçıplak dans eden saldırgan, raylara atlayıp öldü. Devamını oku...
- Çin'den aylar sonra 'yarasa' itirafı geldi. Devamını oku...
- Merkel’in halefi ‘Türk Armin’ oldu. Devamını oku...
- Evsiz kılığına girip kızının katillerini yakalattı. Devamını oku...
- Pfizer-BioNTech ortaklığındaki koronavirüs aşsını Türk çiftin geliştirmesinin ardından bir Türk tasarımcı da Amerikan ilaç devinin yeni logosuna imza attı. Devamını oku...
Magazin
- TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu. Güzide Mertcan son olarak lüks villasını tanıttığı video için çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Devamını oku...
- Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi bir mağazadan alışveriş yaparken gazetecilerle sohbet eden Aydoğdu, “Ünlü bir isimle ilişki yaşamak nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi. Devamını oku...
- İsrailli oyuncu Gal Gadot’un (35) başrolündeki ‘Wonder Woman’ filmi, pandeminin en çok hasılat getiren yapımı olarak tarihe geçti. Gadot’un yeni projesi belli oldu. Netflix’in casusluk filmi ‘Heart of Stone’da oynayacak. Sekiz haneli bir ücret aldığı açıklandı. Devamını oku...
- "Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan havuzlu çiftlik evini satışa çıkardı. Devamını oku...
- Hepsi grubunun eski üyelerinden Gülçin Ergül, Nişantaşı City's'deydi. Ergül, eski grup üyesi arkadaşı Cemre Kemer'in evlendiğini sosyal medyadan öğrendiğini söyledi. Devamını oku...
Spor
- Fenerbahçe'nin 3.5 yıllık anlaşmaya vardığı Mesut Özil bu gece İstanbul'a geliyor. Yıldız oyuncu ve Fenerbahçe nihayet kavuşacak. - Devamını oku...
- Süper Lig'in 19. haftası Beşiktaş-Galatasaray derbisine sahne olacak. 2021 yılının ilk derbisi bu akşam 19:00'da Vodafone Park'ta oynanacak. Kazanan takım liderlik koltuğunda olacak. Beraberlikte ise Beşiktaş zirvedeki yerini koruyacak. - Devamını oku...
- Portland Timbers başkanından açıklama: Falcao ile ilgilenmiyoruz - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Fasulye çorbası
- İmam bayıldı
- Şehriyeli bulgur pilavı
- Ispanaklı kek
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