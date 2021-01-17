Akşam Postası | 17 Ocak 2021

İzmir ve Çanakkale'de bugün yaşanan depremlerin ardından Elazığ'da da 4.1 şiddetinde deprem oldu.

Pfizer-BioNTech ortaklığındaki koronavirüs aşsını Türk çiftin geliştirmesinin ardından bir Türk tasarımcı da Amerikan ilaç devinin yeni logosuna imza attı.

TV8'de yayınlanan 'MasterChef Türkiye 2019' yarışması ile tanınan Güzide Mertcan, 7 milyon TL değerindeki eviyle günlerce konuşulmuştu. Güzide Mertcan son olarak lüks villasını tanıttığı video için çok konuşulacak bir açıklamada bulundu. Devamını oku...

Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Sevgilisi bir mağazadan alışveriş yaparken gazetecilerle sohbet eden Aydoğdu, “Ünlü bir isimle ilişki yaşamak nasıl?” sorusuna şöyle yanıt verdi. Devamını oku...

İsrailli oyuncu Gal Gadot’un (35) başrolündeki ‘Wonder Woman’ filmi, pandeminin en çok hasılat getiren yapımı olarak tarihe geçti. Gadot’un yeni projesi belli oldu. Netflix’in casusluk filmi ‘Heart of Stone’da oynayacak. Sekiz haneli bir ücret aldığı açıklandı. Devamını oku...

"Dünyanın en çok kazanan aktörü" olan Dwayne Johnson, geniş bir arazi üzerine inşa edilmiş olan havuzlu çiftlik evini satışa çıkardı. Devamını oku...