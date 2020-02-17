Akşam Postası | 17 Şubat 2020

Gündem

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Muş, "İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız." dedi. - Devamını oku...

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun halk ekmeğin 75 kuruştan satışının devam edeceğine yönelik açıklamasına ilişkin, "Ekmek üstünden siyaset yapmak yanlıştır." dedi. - Devamını oku...

Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyurdu. - Devamını oku...

Sokakta yaşayan ve anlattıklarıyla bir anda sosyal medyanın konuştuğu isim haline gelen Hasan M. ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Ankara Valisi Vasip Şahin, Hasan M.'nin son halini paylaştı. - Devamını oku...

Konya’da şiddete maruz kalan Ayşe D.’ye yardım etmek isterken çıkan arbedede Özgür Duran’ın ölümüne sebep olan Kadir Şeker’in son görüntüsü dava dosyasına girdi. Şeker'in montunda tespit edilen kan izleri, soruşturmaya yön verecek... - Devamını oku...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın intiharının ardından incelemeler sürüyor. Merve'nin soruşturma için vermiş olduğu savunma detayları da belli oldu. - Devamını oku...





Dünya

Beyaz Saray'dan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump arasındaki telefon görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Trump'ın Erdoğan'a İdlib meselesinde gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür ettiği belirtildi.Devamını oku...

ABD'li 63 yaşındaki Debra McKenna'nın, 47 yıl önce kaybettiği yüzük yaklaşık 8 bin kilometre uzaklıkta Finlandiya'da bulundu.Devamını oku...

ABD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Japonya'da karantinaya alınan yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etti.Devamını oku...





Spor

Galatasaray'da Mustafa Kapı kadro dışı bırakıldı. Açıklamada, "Son 3 yılı yatılı olmak üzere 2014 yılından bu yana Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde yetişmesine emek verilen Mustafa Kapı, sözleşme uzatılması için kendisine sunulan tüm yapıcı önerileri reddettiğinden, kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi. - Devamını oku...

Fenerbahçe'nin eski yıldızları Aziz Yıldırım'la ilgili konuştu. Alex, "Başkan geliyor dediklerinde herkes hazır ola geçerdi. Çıt çıkmazdı. O gidince herkes yaka bağır açar rahatlardı" dedi. - Devamını oku...

NBA All Star 2020 maçını LeBron James ve takımı kazandı. Yeni adıyla ilk kez verilen Kobe Bryant MVP Ödülü ise Kawhi Leonard'ın oldu. - Devamını oku...





Magazin

Ünlü sunucu ve oyuncu Burcu Esmersoy, Uzm. Psk. Gökhan Çınar'ın YouTube programına konuk oldu. Çocukluğunda yaşadığı zorlukları anlatan Esmersoy, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Esmersoy, "Babam tuvalette hortumla dövüyordu" dedi. - Devamını oku...

Alişan oğluna 200 bin TL'lik doğum günü partisi düzenledi. - Devamını oku...

Bir ara aralarından su sızmayan ikili Aynur Aydın ve Aleyna Tilki neden küstü? - Devamını oku...





Günün podcast'i





Günün iyi haberi

Yalova'da kanser tedavisi sebebiyle saçları dökülen 9 yaşındaki Senanur Kamacı'ya en anlamlı destek arkadaşı Ecrin'den geldi. Ecrin, arkadaşı için saçlarını kestirdi.





Günün köşe yazısı

Gözüme ses olur musun? - Mine Bozkurt yazdı...





Günün şarkısı



