Akşam Postası | 17 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Tüm Türkiye'nin gözü buradan çıkacak kararlarda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden teröriste müebbet hapis. Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? Daha fazlası için Akşam Postası.
17 Şubat 2021, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
- Tüm Türkiye'nin gözü buradan çıkacak kararlarda! Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -Devamını oku...
- Bakanlar Akar ve Soylu'ya suikast talimatını itiraf eden teröriste müebbet hapis -Devamını oku...
- Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma: Kameradaki 30 dakika incelenecek -Devamını oku...
- Meteoroloji'den yeni açıklama: İstanbul'da kar yağışı ne zaman bitecek? -Devamını oku...
- YÖK, yüz yüze eğitimde kararını verdi -Devamını oku...
- Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkında istenen ceza belli oldu -Devamını oku...
- İstenmeyen SMS'lerle ilgili Bakan Pekcan rakamları açıkladı: 32 milyon ret! -Devamını oku...
- Vladikavkaz'daki çığ sonrası Türk şoförler otoyolda mahsur kaldı -Devamını oku...
- Avrupa Birliği, 200 milyon doz daha aşı alacak -Devamını oku...
- Yunanistan'ın Fokis kentinde 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. -Devamını oku...
- 'Survivor 2021'de gönüllüler takımının iddialı yarışmacılarından Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, duygusal anlar yaşadı. Kendisini büyüten babaannesinden söz ederken gözyaşlarına boğulan Survivor Reşat, sosyal medyaya nasıl girdiğini anlattı. Devamını oku...
- Meksikalı oyuncu Salma Hayek, başrolünü Antonio Banderas ile paylaştığı, 1995 yapımı 'Desperado' filmindeki sevişme sahneleri çekilirken çok gergin olduğunu ve daha önce birinin karşısında hiç bu şekilde bulunmadığı için ağladığını söyledi. Devamını oku...
- Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile paylaştığı pozlarla magazin gündeminden düşmeyen Şeyma Subaşı, sosyal medya hesabından direk dansı yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Devamını oku...
- Bir süredir aşk yaşayan oyuncu Megan Fox ile rapçi Machine Gun Kelly çiftinden çok konuşulacak bir görüntü geldi. Machine Gun Kelly, sevgilisi Megan Fox'un kan damlasını kolyeyle boynunda taşıdığını açıkladı. Devamını oku...
- Son dönemde değişimi ile dikkatleri üzerine çeken şarkıcı Tuğba Altıntop, iki çocuğunun babası Rafet El Roman'ı Instagram hesabından takipten çıkma sebebini açıkladı. Devamını oku...
- TFF başkanı Nihat Özdemir, futbol maçlarının 1 Nisan 2021 tarihine kadar seyircisiz oynatılmaya devam edileceğini, o tarihte ise Sağlık Bakanlığı ile görüşerek karar vereceklerini açıkladı. - Devamını oku...
- Galatasaray yönetimi, Kadıköy'de oynanan derbinin ardından Fenerbahçe yönetimine suçlamalarda bulunmuştu. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Metin Sipahioğlu, FB TV'de sarı-kırmızılı yönetimin iddialarına sert bir biçimde yanıt verdi. - Devamını oku...
- Tuzlaspor, Bursaspor'la oynadıkları maçı yöneten hakem Yasin Kol için savcılığa şike başvurusu yaptı. - Devamını oku...
- Trabzonspor, Başakşehir ile oynayacağı maçta kaleyi 18 yaşındaki lise öğrencisi Kağan Moradaoğlu'na emanet edecek. Uğurcan Çakır, Erce Kardeşler ve Arda Akbulut'un olmadığı maçta altyapı kalecisi Kağan kaleye geçecek. - Devamını oku...
- Ozan Kabak, Şampiyonlar Ligi spn 16 turu ilk ayak maçı olan Leipzig-Liverpool maçının adamı seçildi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tarhana çorbası
- Meksika usulü tavuk
- Erişte makarna
- Saray lokumu
BUNLARI DA OKUYUN