Akşam Postası | 17 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suya yüzde 7 indirim yapıyoruz. Devamını oku...

Bahçeli'nin talimatıyla MHP'li 229 belediye su fiyatlarında indirime gidiyor. Devamını oku...

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Devamını oku...

Sıla Şentürk, eski nişanlısı Hüseyin Can Gökçek tarafından boğazı kesilerek öldürüldü. Annesi ayakta zor durdu! Genç kız 'Şikayetimden vazgeçmeyeceğim' deyince.... Devamını oku...

Maske zorunluluğu kalkıyor mu? Bakan Koca duyurdu: Önümüzdeki çarşamba... Devamını oku...

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, son dakika açıklamasında 'Rusya saldırmaya bahane arıyor, geri çekilme çağrımızı tekrarlıyoruz' dedi. Devamını oku...

Suudi Arabistan'da 30 kadın makinistin işe alınacağı ilana 28 binden fazla başvuru yapıldı. Devamını oku...

BioNTech Ceo’su Uğur Şahin, Omicron mutasyonuna özel hazırlanan aşının birkaç hafta erteleneceğini duyurdu. Devamını oku...

Omicron, Hong Kong'u vurdu: Hastalar dışarıda bakılıyor. Devamını oku...

Yunan işletmeci Yiannis Magnos ile ilişkisini noktaladıktan sonra adı eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk dedikodularına karışan Gökçe Bahadır, aradığı mutluluğu müzisyen Emir Ersoy’da buldu. Dolu dizgin aşk yaşayan çiftten Gökçe Bahadır’ı şimdilerde düğün heyecanı sardı. - Devamını oku

Mustafa Sandal ile olaylı bir şekilde yollarını ayıran Emina Jahovic, Sırp basınına adeta içini döktü. Jahovic, eski eşi Mustafa Sandal’ın evli olduğu dönemde kazandığı parası gizli hesaba yatırdığını iddia etti. - Devamını oku

Gülşen önceki akşam Maslak’ta bulunan bir mekânda sahne aldı. Seslendirdiği şarkılarla kendisini dinlemeye gelenleri eğlendiren Gülşen, ilk kez kıyafet eleştirilerine cevap verdi. - Devamını oku

Geçtiğimiz günlerde kendisine yöneltilen bakirelik sorusuyla gündeme gelen Gülben Ergen, şimdi ise aşk hayatıyla konuşuluyor. Gülben Ergen’in gönlünü bir avukata kaptırdığı ve o kişinin ismini sır gibi sakladığı iddia edildi. - Devamını oku

Galatasaray'da sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile getirildi. - Devamını oku...

Beşiktaş geleceği yatırım yapmak amacıyla 13 yaşındaki Miraç Örçen'i kadrosuna kattı. Gölcük Karadenizspor'dan transfer edilen Miraç Örçen, 2009 doğumlu ve orta sahada forma giyiyor. - Devamını oku...

Kerem Aktürkoğlu'dan itiraf! 'Başakşehir'de futbolu bırakma noktasına gelmiştim' - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Miralem Pjanic sakatlandı - Devamını oku...

Galatasaray'da Genel Kurul toplantısının tarihi açıklandı. Mart ayı içerisinde yapılacağı bilinen toplantı 19 Mart Cumartesi günü olarak kararlaştırıldı. Toplantıda mevcut yönetimin idari ve mali açıdan ibrası da oylanacak. - Devamını oku...