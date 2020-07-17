Türkiye Akşam Postası | 17 Temmuz 2020

Akşam Postası | 17 Temmuz 2020

Türkiye

Akşam Postası | 17 Temmuz 2020

Günün tüm önemli haberleri Posta ile Akşam Postası'nda. Birçok kategoride öne çıkan haberleri topluca buradan takip edebilirsin. İşte Akşam Postası.

17 Temmuz 2020, Cuma 17:43 Son Güncelleme:
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sosyal Konut Projesi'nde 1 milyonuncu konuta çok yakın olduklarını ifade etti. - Devamını oku...

Anayasa Mahkemesi CHP'nin 'İnfaz Yasası' yasası hakkında başvurusu için kararı verdi. - Devamını oku...

Bankanın ekspertiz ücreti için iade kararı. - Devamını oku...

HDP'den Mensur Işık için açıklama. - Devamını oku...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yoğun bakımda kalan 3 corona virüs hastası ile görüştüğünü ifade etti. - Devamını oku...

12 milyon emekliyi ilgilendiriyor, ikramiye ödemeleri başladı. - Devamını oku...

Rabia Naz'ın ölümüne takipsizlik kararı. - Devamını oku...

İkinci dalganın neden eylül ekim aylarında beklendiğini Bilim Kurulu Üyesi açıkladı. - Devamını oku...

Dünya

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SİHA'ların Azerbaycan için hazır olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Papua Yeni Gine'de 6.9 büyüklüğünde deprem. - Devamını oku...

Spor

Nihat Kahveci'den yıllar sonra Fenerbahçe ile ilgili itiraf geldi.. - Devamını oku...

Bifouma'nın yeni adresi belli oldu. - Devamını oku...

Magazin

Berk Suyabatmaz, Çeşme’de Berrak Tüzünataç’ı unutmaya çalışıyor. - Devamını oku...

Cem Yılmaz'la ilişkisi başladığından beri olumlu ya da olumsuz tüm eleştiri oklarının hedefi olan Serenay Sarıkaya'nın sonunda yüzü güldü. - Devamını oku...

Can Bonomo, 2011 yılında kaybettiği annesi için “Güneş” isimli bir şarkı yaptı. Bonomo, Umarım bize iyi geldiği kadar sizlere de iyi gelir” mesajıyla şarkıyı duyurdu. - Devamını oku...

Ebru Şallı'dan Pars paylaşımı: Sonsuza kadar seninleyim. - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Fesleğenli enginar çorbası
  • Köri soslu tavuk
  • Şehriyeli pirinç pilavı
  • Yalancı tavuk göğsü

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

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