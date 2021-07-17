Akşam Postası | 17 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rize'deki o yerler afet bölgesi ilan edilecek -Devamını oku...

Meşhur fotoğraftaki gazeteci çocuk hayatını kaybetti -Devamını oku...

Büyükşen çifti cinayeti çözüldü! 'Seni üzen kişileri ortadan kaldırdık' -Devamını oku...

Marmara'yı etkisi alan müsilajda son durum! Uzaydan görüntülendi -Devamını oku...

Rize'de 6 kişinin hayatını kaybettiği felakette selin evin yarısını alıp götürdüğü anlar kameralara yansıdı. -Devamını oku...

Türkiye'de en çok kullanılan soyadlar belli oldu -Devamını oku...

Meteoroloji açıkladı! Bayramda hava sıcaklıkları... -Devamını oku...

Suudi Arabistan'dan 40 yıl sonra bir ilk! İzin verildi -Devamını oku...

Fransa'dan flaş test kararı! AB ülkeleri... -Devamını oku...

Avrupa sele teslim oldu! Yüzlerce kişi hayatını kaybetti -Devamını oku...

Acun Ilıcalı, dün ünlü oyuncular Cansu Dere ve İbrahim Büyükak'ın da aralarında bulunduğu bir grup arkadaşını ağırladı. Ilıcalı, Cansu Dere ile fotoğraf paylaştı. Dere'nin makyajsız hali dikkat çekti. - Devamını oku...

Şarkıcı Seçil Gür, 1.5 yıldır birlikte olduğu Serdar Ortaç’tan 1 ay önce ayrıldı. Yeni şarkı çıkaran Gür, gelene gidene salladı... - Devamını oku...

Altı yıldır birlikte olan ve ilişkilerine sürpriz bir şekilde son veren Aras Bulut İynemli ile Bige Önal'ın magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Bakın ayrılık sonrası İynemli'nin ilk işi ne oldu... - Devamını oku...

Tatil sezonunu Bodrum'da açan 42 yaşındaki Selen Görgüzel, Instagram hesabından paylaştığı bikinili fotoğraflarıyla genç kızlara taş çıkardı. - Devamını oku...

Burak Özçivit, geçtiğimiz haftalarda eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile birlikte Bodrum'a gitmişti. Tatilde motosiklet gezintisine çıkan çiftten Burak Özçivit, kask takmamıştı. - Devamını oku...

Şeyma Subaşı ile yaşadığı ilişki ile tanınan Mısırlı Mohammed Alsaloussi, ilişkisi ve hakkında söylenen dolandırıcı iddiaları hakkında ilk kez konuştu. Meedo olarak anılan Alsaloussi, "Şeyma Subaşı ile ilişkiyi bitiren bendim" diyerek, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. - Devamını oku...

Afra Saraçoğlu (23) ile Mert Yazıcıoğlu (28) Ocak 2019’dan bu yana birlikte. İkili, film çekimleri biter bitmez soluğu Bodrum’da aldı. Gözlerden uzak kalmak için de Mert Yazıcıoğlu’nun amcasının Turgutreis’teki evine yerleştiler. Havuzda romantik anlar geçirdiler. - Devamını oku...

Fenerbahçe haberi: Pereira istedi, bomba patlıyor! -Devamını oku...