Akşam Postası - 18 Ağustos 2021

GÜNDEM

Afganistan'daki 200’ü aşkın Türk vatandaşı Kabil'den ayrıldı. Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi Yiyit açıkladı: İki doz Sinovac aşılı olanlar... Devamını oku...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Fazla mesai kararı. Devamını oku...

MEB'den flaş açıklama! Takvim değişti, 3 Eylül'de... Devamını oku...

Son dakika: ÖTV indirimi sonrası 'pes' dedirten yöntem! Otomobilleri eski fiyattan satıyorlar. Devamını oku...

DÜNYA

Taliban'ın Afganistan rezervlerine erişimi yok! 9 milyar dolar nerede tutuluyor? Devamını oku...

Taliban'dan kaçıp Türkiye'ye gelen aileler anlattı: 13-18 yaşlarındaki kızları alıp tecavüz ediyorlar! Devamını oku...

Taliban'a karşı direniş fitilini ateşledi! Yeni lider. Devamını oku...

640 Afgan bir uçağa binerek kaçmıştı! ABD hayali kısa sürdü! Uçağın rotası belli oldu. Devamını oku...

SPOR

Fenerbahçe aradığı golcüyü buldu! 3 yıllık anlaşma. Devamını oku...

Fenerbahçe, 910 gün sonra Avrupa maçında mücadele edecek. Devamını oku...

Oğulcan Çağlayan sorunu çözüldü! 3 futbolcu ve bir miktar para... Devamını oku...

Galatasaray, Randers deplasmanında 4 eksikle. Devamını oku...

MAGAZİN

Serenay Sarıkaya, uzun süredir ekranlardan uzaktı. 'Şahmeran' adlı diziyle ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Sarıkaya, dizi öncesi tatilde… Turuncu bikinisiyle verdiği pozlar sosyal medyaya damga vurdu. Devamını oku...

Tavuk restoranı açmak isteyen oyuncu Asuman Dabak, İsmail Derya tarafından 2,5 milyon lira dolandırıldığını iddia etti. Savcılık, Dabak’a ait çekleri imzalayarak sahtecilik suçu işleyen iş insanı hakkında dava açtı. İşte detaylar... Devamını oku...

Babası James Parnell Spears'ın vasilikten vazgeçeceğini açıkladıktan sonra özgürlüğüne kavuşmak için gün sayan şarkıcı Britney Spears, üstsüz pozlar verdi. Dünyaca ünlü şarkıcının art arda bu tür paylaşımlarda bulunması hayranlarını endişelendirdi. Devamını oku...

Katıldığı moda programıyla ismini duyuran ve son dönemde Hakan Sabancı ile ilgili iddialarıyla gündeme gelen Aygün Aydın, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde objektiflere yansıdı. Yakın arkadaşıyla görüntülenen Aydın, hakkında çıkan 15 gün hapis cezası haberleriyle ilgili konuştu. Devamını oku...

Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan oyuncu Derya Şensoy (31) ile 27 yaşındaki Tekirdağlı iş insanı Celal Can Algül, Instagram hesaplarından birlikte çekilmiş fotoğraflarını paylaştı. Devamını oku...