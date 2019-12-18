Akşam Postası | 18 Aralık 2019

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ziraat Bankası'nın Simit Sarayı'na ortak olacağı iddiaları ile ilgili olarak ise, "Bunu duyduğum anda genel müdürümüzü aradım. Genel müdürümüz, 'Bir ara gündeme geldi ama böyle bir şeyi şu anda düşünmüyoruz' dedi. Zaten Ziraat Bankası değil, Ziraat Bankası’nın girişim sermayesi şirketi. O tablo şu anda bu seyirde" diye konuştu. Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu'nun AK Parti'den ayrılarak Gelecek Partisi'ni kurmasıyla ilgili olarak ilk kez konuştu. Erdoğan, Davutuoğlu'nun konuşmalarıyla ilgili "CHP ağzıyla konuşuyorlar." dedi. Devamını oku...

Simit Sarayı Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Kavukcu, Simit Sarayı'na daha önce de birçok fonun ve sermaye girişiminin ilgisi ve teklifleri olduğunu söyledi ve "Simit Sarayı'nın iddia edildiği gibi 500 milyon dolar borcu kesinlikle yoktur. " dedi. Devamını oku...

Uludağ'da kaybolan iki genç için arama kurtarma çalışmalarının 17'nci gününde bir ceset bulundu. İlk cesedin üzerinde Efe Sarp’a ait kimlik bulunurken, Efe’nin 1200 metre aşağısında bulunan cesedin kime ait olduğuna yönelik tespit çalışmaları sürüyor. Devamını oku...

Diyarbakır’da dolandırıcılar, altına bakır karıştırıp, gramajıyla oynayarak piyasaya sürmeye başladı. Kentte yıllardır kuyumculuk yapan Mehmet Yüksel, tanımadıkları kuyumculardan alışveriş yapan vatandaşların, altının sertifikasını, gramını ve ayarının yazılı olduğu kartı almaları konusunda uyardı. Devamını oku...

Ordu'da Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3’üncü sınıf öğrencisi Ceren Özdemir´i (20), evinin bulunduğu binanının girişinde kalbinden bıçaklayarak öldüren katil zanlısı Özgür Arduç´un, kaldığı inşaatta uyuşturucu etkisi olan uçucu madde bulunduğu ortaya çıktı. Devamını oku...





Dünya

Kolombiya'nın başkenti Bogota'nın ilk kadın belediye başkanı seçilen Claudia López, hemcinsi partneriyle evlenerek şehrin ilk LGBTİ belediye başkanı da oldu. Devamını oku...

ABD'de etkili olan hortum ve fırtınalarda hayatını kaybeden insanların sayısı 4'e yükseldi. Devamını oku...

Spor

-Fenerbahçe-Beşiktaş maçının hakemi Cüneyt Çakır oldu - Devamını oku...

-Eski başkan adayları Galatasaray'a kayyum atanması için mahkemeye başvurdu - Devamını oku...

-Ziraat Türkiye Kupası rövanş maçında Beşiktaş, 24 Erzincanspor'a 2-0 mağlup oldu. İlk maçı 3-0 kazandığı için tur atlayan taraf olan Beşiktaş, son 16 takım arasına kaldı. - Devamını oku...

-Galatasaray'ın eski altyapı oyuncularından ortak açıklama: Saygı - Devamını oku...

-Galatasaray'dan Tuzlaspor maçıyla ilgili açıklama geldi - Devamını oku...

-Bayern Münih'in minyon oyuncuları maçlarda çocuk forması giyiyor - Devamını oku...





Magazin

Netflix’in, başrollerini Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün paylaştığı, kadrosunda Metin Akdülger, Melisa Şenolsun, Tim Seyfi, Başak Köklükaya, Civan Canova ve Meral Çetinkaya’nın da yer aldığı ikinci Türk orijinal dizisi Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda gerçekleşti. Devamını oku...

MasterChef'in favori yarışmacılarından olan Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evi ile sosyal medyada gündem olmuştu. Sık sık gündeme gelen ve eleştirilen MasterChef Güzide evini satmaya karar verdi Devamını oku...

İkili ayrılığa 10 gün dayanabildi. Şu sıralar ikinci kez nikah masasına oturmak için gün sayan çift, geçen hafta gittikleri mekan çıkışı görüntülendi. Burcu Kıratlı'nın göbeğindeki şişlik 'hamile mi?' sorularını gündeme getirdi. Devamını oku...

'Uçurtmayı Vurmasınlar', 'Piano Piano Bacaksız', 'Abuzer Kadayıf' ve 'Uzun İnce Bir Yol' gibi pek çok başarılı filme imza atan ünlü yönetmen Tunç Başaran bir süredir kanser tedavisi gördüğü İstanbul Göztepe Medeniyet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 81 yaşında hayatını kaybetti. Devamını oku...





Günün iyi haberi

-Bebek gibi bakılan felçli köpek ilk adımlarını attı. - Devamını oku...





Günün şarkısı