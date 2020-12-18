Akşam Postası | 18 Aralık 2020

Gündem

Dünya

Corona virüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı - Devamını oku...

- Çin'in Vuhan kentinde çılgın eğlence hayatı görüntülendi. Arkadaşının içeceğinin kapağını ağzıyla açan kişi görenleri hayrete düşürdü. - Devamını oku...

Biraz yaşlı hissettirecek: Harry Potter'ın ünlü oyuncuları şimdi ne yapıyor? - Devamını oku...

Dünyaca ünlü tenis yıldızı Maria Sharapova, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla nişanlandığını duyurdu. Geçen yıl tenisi bırakan Maria Sharapova, iş insanı sevgilisi Alexander Gilkes ile nişanlandığını açıkladı. - Devamını oku...

Sony, Cyberpunk 2077’yi PlayStation Store’dan kaldırıp para iadesine başladı. - Devamını oku...

Magazin

Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’dan el ele fotoğraf -Devamını oku...

2. kez baba olmaya hazırlanan Eser Yenenler: Tavsiye ediyorum, bol bol üreyin -Devamını oku...

Hacı Sabancı, Nazlı Kayı'yı ailesinden istedi - Devamını oku...

Spor

Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek. - Devamını oku...

Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, Talisca'ya tepki gösterdi. Kulüple hiçbir ilgisi olmadığı halde bu tip paylaşımlar yapmasını 'prim yapmak' olarak niteleyen Erol Kaynar, bir bakıma Talisca söylentilerini de yalanlamış oldu. - Devamını oku...

FIFA, yılın en iyilerini seçti: İşte ödül kazananlar ve hikayeleri - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Mercimek çorbası

Sulu köfte

Kırmızı pancar salatası

Sakızlı muhallebi

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