Türkiye Akşam Postası | 18 Aralık 2020

Akşam Postası | 18 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 18 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Corona virüs kurbanı sağlık çalışanlarının yakınlarına maaş bağlanacak. Meteoroloji yağış için Marmara ve Karadeniz'i saat vererek uyardı. Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek. Daha fazlası için Akşam Postası.

18 Aralık 2020, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Magazin

Spor

Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek. - Devamını oku...

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FIFA, yılın en iyilerini seçti: İşte ödül kazananlar ve hikayeleri - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • Mercimek çorbası 
  • Sulu köfte
  • Kırmızı pancar salatası 
  • Sakızlı muhallebi

Günün menüsü tarifleri için tıklayın


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