Akşam Postası | 18 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Corona virüs kurbanı sağlık çalışanlarının yakınlarına maaş bağlanacak. Meteoroloji yağış için Marmara ve Karadeniz'i saat vererek uyardı. Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek. Daha fazlası için Akşam Postası.
18 Aralık 2020, Cuma 18:23 Son Güncelleme:
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Gündem
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Dünya
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Magazin
- Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı’dan el ele fotoğraf -Devamını oku...
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Spor
Kulüpler Birliği yaptığı açıklamada beIN Sports'un ödemeleri yapmadığını belirterek protesto kararı alındığını açıkladı. Süper Lig ve 1. Lig'deki tüm maçlarda takımlar maç başladıktan sonraki ilk 1 dakika boyunca durarak yayıncı kuruluşu protesto edecek. - Devamını oku...
Beşiktaş yöneticisi Erol Kaynar, Talisca'ya tepki gösterdi. Kulüple hiçbir ilgisi olmadığı halde bu tip paylaşımlar yapmasını 'prim yapmak' olarak niteleyen Erol Kaynar, bir bakıma Talisca söylentilerini de yalanlamış oldu. - Devamını oku...
FIFA, yılın en iyilerini seçti: İşte ödül kazananlar ve hikayeleri - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- Mercimek çorbası
- Sulu köfte
- Kırmızı pancar salatası
- Sakızlı muhallebi
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