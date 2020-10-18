Akşam Postası | 18 Ekim 2020

Oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi. -

Tuvana Türkay bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisiyle annesini tanıştırmak istedi ancak iddiaya göre annesinden hiç beklemediği bir yanıt aldı. -