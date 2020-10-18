Akşam Postası | 18 Ekim 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın borçlarının yapılandırılacağını açıkladı. 1 haftalık yeni corona virüs genelgesi 81 ile gönderildi. Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü. Hakan Çalhanoğlu, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı. Daha fazlası için okumaya devam et.
18 Ekim 2020, Pazar 17:56 Son Güncelleme:
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Gündem
Erdoğan açıkladı: Borçlar yapılandırılacak. Devamını oku...
Dönerciye sinirlenen Vali, tepki yağınca özür diledi! Soylu'dan açıklama geldi. Devamını oku...
Suudi Arabistan'ın skandal Türkiye kararı ev satışlarına yansıdı. Devamını oku...
81 ile yeni corona virüs genelgesi: 7 gün boyunca sürecek. Devamını oku...
Çocuklarla ilgili deneye suç duyurusu: İstismar söz konusudur. Devamını oku...
Boykot uygulayan Suudi Arabistan'a Türkiye'den ilk hamle geldi. Devamını oku...
Filyasyon çalışanları anlattı: 2 kadın gittiğimizde evin kapısı kapanmasın istiyoruz. Devamını oku...
Kurtalan Ekspres'in üyesi Sefa Ulaştır hayatını kaybetti - Devamını oku...
Dünya
- Azerbaycan, Ermenistan'a ait savaş uçağını düşürdü. Devamını oku...
- Ezilmekten kurtardığı piton tarafından saldırıya uğradı. Devamını oku...
- 13 yıllık ambargo sona erdi. Devamını oku...
- Maske takmayan aile hekimi 100 kişiye corona virüs bulaştırdı. Devamını oku...
- Arkeologlar yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti. Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Begüm Birgören, 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi’nde hayatını birleştirdi. - Devamını oku...
- Tuvana Türkay bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisiyle annesini tanıştırmak istedi ancak iddiaya göre annesinden hiç beklemediği bir yanıt aldı. - Devamını oku...
- Saba Tümer'in bikinili pozuna Survivor Mert'ten yorum: Acılara yürüyorum korkmuyorum. - Devamını oku...
- İbrahim Tatlıses ve Derya Tuna'nın çocukları İdo Tatlıses, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yasemin Şefkatli ile birkaç gün önce nişanlanmıştı. İbrahim Tatlıses, nişan sonrası Tatlıses esprili bir paylaşımda bulundu. - Devamını oku...
Spor
- Bir dönem Fenerbahçe'de görev yapan teknik direktör Vitor Pereira, Yunan basınına konuştu. Fosonline'a röportaj veren Pereira, bir gün Galatasaray'dan teklif gelirse asla kabul etmeyeceğini söyledi. Pereira'nın çalışmayacağı diğer takımlar ise Panathinaikos ve Benfica. - Devamını oku...
- Hakan Çalhanoğlu şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı desteklediğini açıkladı ve Fatih Terim'e selam gönderdi. - Devamını oku...
- Fatih Terim, yayıncı kuruluş beIN Sports'tan Kutlu Akpınar'a röportaj vermişti. Oldukça ses getiren röportajın ikinci bölümü yayınlandı. Terim kendisiyle çalışmanın zor olduğunu söyledi ve nedenlerini sıraladı. - Devamını oku...
- Ryan Babel rap albümü çıkaracağını açıkladı. - Devamını oku...
- Beşiktaş'ın milli oyuncusu Dorukhan Toköz hakkında Başkan Ahmet Nur Çebi'den açıklama gelmişti."Beşiktaş'ta oynamak isterse imzayı atar, istemediği takdirde, Allah yolunu açık etsin” diyen Çebi'nin ardından Dorukhan'ın menajeri Ahmet Bulut konuştu. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Brokoli çorbası
- Meksika usulü tavuk
- Kepekli makarna
- Islak kek
Günün videosu
Peru'daki arkeologlar bir yamaca çizilmiş 2 bin yıllık kedi figürü keşfetti.