Akşam Postası | 18 Haziran 2020

Ünlü popçu Tan Taşçı, “Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın yıllardır beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor” diyerek suç duyurusunda bulundu. Genç kadın ise Tan’ı takip etmediğini ve gittiği bir konserinde ünlü popçunun talimatıyla tartaklandığını söyledi. -