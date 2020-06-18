Akşam Postası | 18 Haziran 2020
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18 Haziran 2020, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Gündem
- LGS ve YKS günlerinde sokağa çıkma kısıtlamasının saatleri netleşti. Devamını oku...
- Sınav günlerinde uygulanacak sokağa çıkma yasağında bilet alanlar ne yapacak? Devamını oku...
- Erdoğan ve Bahçeli görüşmesinde konuşulan 8 kritik konu.Devamını oku...
- Hamile kadının olduğu araca saldıran baklavacı kardeşler için karar çıktı.Devamını oku...
- Köpeğe 1 ay boyunca işkence ve tecavüz eden Mehmet H. 600 lira ceza aldı.Devamını oku...
- Sele kapılan kadının ölüm kalım mücadelesi verdiği anlar kamerada.Devamını oku...
- İstanbul'da corona virüs sonrası konut satışında artış yaşanan ilçeler.Devamını oku...
- Altın fiyatları tekrar yükselişe geçti.Devamını oku...
Dünya
- Trump, Uygur Türklerine yönelik baskılar nedeniyle Çin'e yaptırım tasarısını onayladı. Devamını oku...
- Corona virüs aşısında öncelik 4 gruba verilecek. Devamını oku...
- Çin, Afrika ülkelerinin borçlarını iptal ediyor.Devamını oku...
- Corona virüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden birisi olan ABD için şimdi de kum fırtınası uyarısı yapıldı.Devamını oku...
- Xiaomi POCO F2 Pro Türkiye'de satışa sunuldu - Devamını oku...
- Apple'ın geçtiğimiz yıl uygulama mağazasından elde ettiği gelir, 500 milyar doları geride bıraktı. - Devamını oku...
- Tesla Model S en iyi menzile ulaştı - Devamını oku...
- Zoom ücretsiz kullanıcılara da uçtan uca şifreleme sunacak - Devamını oku...
- ABD'li oyuncu Kristen Stewart, son yılların başarılı yönetmeni Pablo Larrain'in çekeceği yeni bir filmde Prenses Diana'yı canlandıracak. - Devamını oku...
- Adobe, Flash'ın kullanımını sonra erdireceği tarihi duyurdu - Devamını oku...
- Twitter yaptığı güncelleme ile sesli tweet özelliğini kullanıma sundu. iOS cihazlarda test edilmeye başlanan özellik sayesinde kullanıcılar yazdıkları mesaja ek olarak ses kaydı ekleyebilecek. - Devamını oku...
Magazin
- Ajda Pekkan 2 atın çektiği Mercedes'le benzinciye girdi. - Devamını oku...
- İbrahim Tatlıses, özel sırlarını aile dışına sızdıran kişiyi bulmak için harekete geçti. - Devamını oku...
- Ünlü popçu Tan Taşçı, “Yüzünü saçlarıyla gizleyen bir kadın yıllardır beni izliyor. Aracıyla bile beni takip ediyor” diyerek suç duyurusunda bulundu. Genç kadın ise Tan’ı takip etmediğini ve gittiği bir konserinde ünlü popçunun talimatıyla tartaklandığını söyledi. -Devamını oku...
- Kerimcan Durmaz, yakın dostu Caner Çalışır’ın vefatının ardından ilk kez konuştu. Durmaz, “Son iki ay birbirimize kırgındık ama kanlı bıçaklı değildik. Onunla küs bir şekilde ayrılmayı hiç istemezdim” dedi. - Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ta Pedro Rebocho ile yollar ayrıldı - Devamını oku...
- Trabzonspor'da Fenerbahçe maçında sakatlanarak oyundan çıkan Anthony Nwakaeme'nin kasığında yırtık tespit edildi. Nijeryalı yıldız en az 3 hafta, maksimum 6 hafta kadar sakat kalacak. - Devamını oku...
- Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan ve 16 Haziran günü başarılı bir ameliyat geçiren Fernando Muslera, hastaneden bugün taburcu edildi. - Devamını oku...
- Chelsea, Timo Werner'i 53 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Arnavut ciğeri
- Fırında baharatlı patates
- Kadayıf sarma tatlısı
Günün videosu: Bursa'da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle sele kapılan bir kadın son anda kurtarıldı. Talihsiz kadının suyla birlikte sürüklendiği anlar kameraya yansıdı.
Günün bulmacası
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