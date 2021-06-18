Akşam Postası | 18 Haziran 2021

İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! İstinat duvarı çöktü, tramvay seferleri durdu... -Devamını oku...

Müsilaj günler sonra tekrar geri döndü! -Devamını oku...

İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu müjdeyi verdi! 'Bayramı bayram gibi kutlayacağız' -Devamını oku...

Fahrettin Koca: Program kısa sürede beklediğiniz başarıya ulaşacak -Devamını oku...

Antalya'da korkutan deprem -Devamını oku...

Vali Yerlikaya: Aşı seferberliğinde yeni rekor -Devamını oku...

Salgında korkutan açıklama! 'Daha agresif ve daha hızlı' -Devamını oku...

Almanya, BioNTech aşısı olanlara seyahat izni verecek -Devamını oku...

Özlem Yıldız, Kemer’de bulunan Phaselis Antik Kenti’ne gitti. Yıldız, burada iddialı pozlar verdi. - Devamını oku

Ünlü sunucu ve model Burcu Esmersoy Instagram paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor. 44 yaşındaki güzel sunucu bu kez yeni eviyle gündeme geldi. Esmersoy, deniz manzaralı süper lüks evini paylaştı. - Devamını oku

TV8 ekranlarında yayınlanan Kırmızı Oda'da 'Sadi' karakterine hayat veren Erkan Petekkaya sosyal medya sayfasından diziye veda ettiğini açıkladı. - Devamını oku

Pakistan'da, Diriliş Ertuğrul dizisinin başrol oyuncusu Engin Altan Düzyatan’ı dolandırmakla suçlanan Kaşif Zamir Çaudri gözaltına alındı. - Devamını oku

UEFA'dan müjde! Galatasaray, Finansal Fair Play anlaşması çerçevesinde belirlenen 3 yıllık anlaşmayı 1 yıl erken bitirerek tüm kısıtlamaları kaldırdı. - Devamını oku...

Kocaelispor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, akciğerlerinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Tecrübeli teknik adamın yoğun bakıma alındığı öğrenildi. - Devamını oku...

Türkiye illi Takımı'nın EURO 2020 A Grubu'nda pazar günü İsviçre ile oynayacağı maçı Sloven hakem Slavko Vincic yönetecek. - Devamını oku...