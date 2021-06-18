Türkiye Akşam Postası | 18 Haziran 2021

Akşam Postası | 18 Haziran 2021

Türkiye

Akşam Postası | 18 Haziran 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İstanbul'da sağanak hayatı felç etti! İstinat duvarı çöktü, tramvay seferleri durdu. - İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu müjdeyi verdi: Bayramı bayram gibi kutlayacağız. - Galatasaray, UEFA ile olan FFP anlaşmasını 1 sene erken bitirerek tüm mali kısıtlamaları kaldırdı. - Kocaelispor teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, akciğerlerinden yaşadığı sorun nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve yoğun bakıma alındı. Daha fazlası için Akşam Postası.

18 Haziran 2021, Cuma 17:55 Son Güncelleme:
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