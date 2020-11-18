Akşam Postası | 18 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: İstanbul Valisi duyurdu: Pazarlarda yeni uygulama başlayacak. Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı yüzde 95 koruma sağladı. Naim Süleymanoğlu vefatının 3. yılında anıldı.
18 Kasım 2020, Çarşamba 18:01 Son Güncelleme:
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Gündem
- Yeni corona tedbirleri sonrasında AVM'lerde yemek bölümünde düzenleme nasıl olacak? Devamını oku...
- İstanbul Valisi duyurdu: Pazarlarda yeni uygulama başlayacak. Devamını oku...
- Ayda'nın annesinin enkaz altında kızına söyledikleri yürek yaktı.Devamını oku...
- Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek 10 güne taburcu edilebilir.Devamını oku...
- Altın alacaklar dikkat! Merkez Bankası yarın kararını açıklayacak.Devamını oku...
- Türk Hava Yolları, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili bir duyuru yayımladı.Devamını oku...
- 4 yaşındaki çocuğu taksi ezdi, ağabeyi baygınlık geçirdi! O anlar kamerada.Devamını oku...
- TEST: Bu olaylar 2020'de mi oldu?Devamını oku...
Dünya
- Pfizer/BioNTech corona virüs aşısı yüzde 95 koruma sağladı. Devamını oku...
- Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde Ebola salgını sona erdi. Devamını oku...
- İstanbul Havalimanı'na Avrupa'nın en iyisi ödülü verildi. Devamını oku...
- ABD'de evde corona virüs test kitlerinin kullanımına izin verildi. Devamını oku...
Magazin
- Oyuncu Ezgi Mola ve 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı iddiaya göre bir anda evlenme kararı aldı. Yine iddiaya göre; çiftin bu kararı almasının nedeni Ezgi Mola'nın hamile olması. - Devamını oku...
- Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Murat Dalkılıç'ın yanında bir güzel var... Gizem Gültekin isimli esmer güzelle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gizli beraberlik ise story'den ifşa oldu. - Devamını oku...
- Rapçi Iggy Azalea, yaptığı paylaşımla gerçek adını kullanmama sebebini açıkladı. Azalea, "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" dedi. - Devamını oku...
- Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin öldü sandığı lise aşkı Naci ortaya çıktı. -Devamını oku...
- Oyuncu Deniz Can Aktaş corona virüse yakalandı. Aktaş'ın tedavisinin evinde devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - Devamını oku...
Spor
- Türkiye, Uluslar Ligi karşılaşmasında Macaristan deplasmanına konuk oluyor. Her iki takımda da eksikler var ancak özellikle Türkiye'de çok kritik isimler bu maçta oynayamayacak. - Devamını oku...
- Milli serbest dalışçı Fatma Uruk dünya rekoru kırdı - Devamını oku...
- Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Mete Kalkavan'ın FIFA kokartları alındı. Göçek ve Kalkacan yerine Abdülkadir Bitigen ile Yaşar Kemal Uğurlu davet edildi. - Devamını oku...
- Naim Süleymanoğlu vefatının 3. yılında anıldı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Sufle
Günün videosu
Esenyurt'ta sokakta yürüyen 4 yaşındaki çocuk ticari taksinin altında kaldı. Ağabeyi ise telaştan baygınlık geçirdi. O anlar kameraya yansıdı.
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