Akşam Postası | 18 Kasım 2020

TEST: Bu olaylar 2020'de mi oldu?

Türk Hava Yolları, sokağa çıkma yasağı uygulaması ile ilgili bir duyuru yayımladı.

Oyuncu Ezgi Mola ve 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mustafa Aksakallı iddiaya göre bir anda evlenme kararı aldı. Yine iddiaya göre; çiftin bu kararı almasının nedeni Ezgi Mola'nın hamile olması. - Devamını oku...

Bir süredir Bodrum'da tatilde olan Murat Dalkılıç'ın yanında bir güzel var... Gizem Gültekin isimli esmer güzelle aşk yaşadığı ortaya çıktı. Gizli beraberlik ise story'den ifşa oldu. - Devamını oku...

Rapçi Iggy Azalea, yaptığı paylaşımla gerçek adını kullanmama sebebini açıkladı. Azalea, "Hayatımdaki insanların yüzde 99'u beni Iggy diye çağırır. Ben de sadece beni gerçekten tanıyan yüzde 1'in gerçek adımla seslenmesini tercih ederim" dedi. - Devamını oku...

Masumlar Apartmanı'nda Safiye'nin öldü sandığı lise aşkı Naci ortaya çıktı. - Devamını oku...