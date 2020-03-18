Akşam Postası | 18 Mart 2020

Günün şarkısı

Gündem

Çankaya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile koronavirüs toplantısı başladı. Erdoğan toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı talimatıyla koronavirüs testi Kayseri Şehir Hastanesi'nde yapılmaya başlanacak. -Devamını oku...

Türk Eczacılar Birliği koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı maskelerin reçete ile eczaneden alınmasına karar verdi. -Devamını oku...

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığı duyuruldu. -Devamını oku...

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alpay Azap, "Kovid-19 bir virüs hastalığı olup antibiyotik kullanımının hastalık seyri üzerine bir etkisi yoktur. Antibiyotikler virüse etki etmez" dedi. -Devamını oku...

Akaryakıt ürünlerinde indirim ile ilgili müjdeli haber geldi. -Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO'nun hububat ve bakliyat satışları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı Türkiye'de de koronavirüs vakalarının görülmesinin ardından hastaneler için yeni yönetmelik hazırladı. -Devamını oku...

Türk Eczacılar Birliği koronavirüs tedbirleri kapsamında bazı maskelerin reçete ile eczaneden alınmasına karar verdi. -Devamını oku...

Kan grubu koronavirüs risk oranını etkiler mi? Uzman yanıtladı -Devamını oku...

Dünya

Avusturya'da 28 yaşında İngiltere'de ise 55 yaşında Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle öldü. -Devamını oku...

Koronavirüsün etkilerinin en fazla görüldüğü ülkelerden birisi olan İran'dan önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamada talimatların dikkate alınmaması durumunda 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği ifade edildi. -Devamını oku...

Tunus’ta koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı ilan edildi. -Devamını oku...

Koronavirüsün etkilerinin en fazla görüldüğü ülkelerden birisi olan İran'da bir mucize yaşandı. -Devamını oku...

ABD Başkanı Donald Trump Kanada ile sınırın geçici olarak kapatıldığını açıkladı. -Devamını oku...

Spor

Beşiktaş Yönetimi, Teknik Direktör Sergen Yalçın'la yaptığı toplantı sonrası gelecek sezon için kolları sıvadı. -Devamını oku...

Koronavirüs sebebiyle ertelenen liglerden biri de İngiltere Premier Lig olmuştu. Premier Lig'in yayıncı kuruluşu SkySports, maçları izleyemeyecek olan üyeleri için ücretsiz dondurma hakkı tanıdı. -Devamını oku...

Galatasaray 4 Türk oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor. -Devamını oku...

İlkay Gündoğan'a göre 'en iyi 3 futbolcu' arasında Ronaldo yok -Devamını oku...

Günün menüsü

Düğün çorbası tarifi

Acem köfte tarifi

Fırında sebze kızartma tarifi

Şambali tatlısı tarifi

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