Akşam Postası | 18 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi, 106. yılında da tüm yurtta anıldı. Merkez Bankası faiz kararını açıkladı, 200 puan artırıldı. İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında Abdullah Uçmak’ın cezası belli oldu, 30 yıl hapis. Avrupa Birliği, Türkiye'ye yaptırım planının askıya alındığını bildirdi. 64 yaşındaki eski futbolcu Erhan Önal İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
18 Mart 2021, Perşembe 18:14 Son Güncelleme:
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- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Devamını oku...
- MHP Kurultayında Devlet Bahçeli yeniden genel başkan seçildi. Devamını oku...
- HDP iddianamesinin detayları belli oldu! Demirtaş ve Yüksekdağ da var… Devamını oku...
- Dolarda düşüş sürecek mi? Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolarda son durum... Devamını oku...
- İbrahim Tatlıses'e silahlı saldırı davasında Abdullah Uçmak’ın cezası belli oldu. Devamını oku...
- Reuters son dakika duyurdu! Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı... Devamını oku...
- Paşinyan'dan erken seçim açıklaması. Devamını oku...
- ABD Başkanı Biden'in 'Putin bir katil' sözlerine Kremlin'den yanıt.Devamını oku...
- Aşı pasaportu almak için hangi koronavirüs aşısı kabul edilecek? Aşı pasaportunu kimler alabilecek?Devamını oku...
- Kobra Murat katıldığı televizyon programında herkesi şaşırtan bir hareket yaptı. Aslan yelesi şeklindeki saçlarının gerçek olmadığı ortaya çıkan Kobra Murat'ın peruksuz hali sosyal medyada da çok konuşuldu. Devamını oku...
- Geçtiğimiz yaz Çeşme'deki bir beach'te Ukraynalı sevgilisi Daria Kyryliuk'un güvenlik tarafından darp edildiğini söyleyerek gündem yaratan Baran Güneş, şiddet sabıkalısı çıktı. Devamını oku...
- Bensu Soral ve Serenay Sarıkaya, son kazançlarıyla dudak uçuklattı. Bir şampuan markasının yüzü olan Soral’ın reklamdan 1 milyon TL aldığı iddia edildi. Serenay Sarıkaya'nın 8 bölümlük diziden toplam 3 milyon 200 bin TL alacağı konuşuluyor. Devamını oku...
- Rapçi Drake'in; Kanye West ile boşanma arifesinde olan Kim Kardashian'a karşı romantik duygular beslediği iddia edildi. Kardashian'ın peşinde olduğu konuşulan 34 yaşındaki şarkıcının sürekli olarak ABD'li magazin yıldızına mesajlar attığı öne sürüldü. Devamını oku...
- Angelina Jolie, devam eden boşanma davası kapsamında mahkemeye Brad Pitt'in ilişkileri boyunca kendisine şiddet uyguladığını iddia etti. Altı çocuk annesi Angelina Jolie'nin bu konuda kanıtları olduğu, hem kendisinin hem de yaşı küçük olanlar da dahil altı çocuğunun da ona tanıklık etmeye istekli olduğu belirtildi. Devamını oku...
- 18 yaşındaki futbolcu Alessandro Arlotti, dünyanın önde gelen üniversitelerinden Harvard Üniversitesi'nden kabul alınca futbol kariyerini askıya aldı. - Devamını oku...
- Galatasaray ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden 64 yaşındaki Erhan Önal İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. - Devamını oku...
- 24 Hours Nürburgring adlı yarışı kazanan tarihteki tek kadın pilot Sabine Schmitz kanser mücadelesini kaybetti. 51 yaşındaki Schmitz geçen sene kansere yakalandığını açıklamıştı. - Devamını oku...
- Galatasaray, Galatasaray Adası (Su Ada) işletmecisi için açtığı davayı kazandı ve mahkeme işletmecinin tahliyesine karar verdi. - Devamını oku...
- Türkiye spor camiası 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni unutmadı: İşte mesajlar. - Devamını oku...
- Galatasaray'ın eski futbolcusu ve bir dönem Fatih Terim'in yardımcılığını yapan Hasan Şaş, salı günü Adana'da havalimanında bir kişiyle tartışma yaşadı. İstanbul'dan Adana'ya giden Şaş, terminal alanında çıkan tartışmada zor sakinleştirildi. - Devamını oku...
- Twitter hesabından bir paylaşım yapan Ahmet Çakar, "Hakkınızı helal edin. Hepinize teşekkür ederim" yazdı. Çakar'ın bu paylaşımı yorumculuk yaptığı Beyaz Futbol'dan ayrıldığı şeklinde yorumlandı. - Devamını oku...
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