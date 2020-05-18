Akşam Postası | 18 Mayıs 2020
Günün önemli gelişmelerini tek bir haberde toplayıp sana sunalım dedik. Ülke gündeminden, dünyadan, spordan ve magazinden haberler burada. Günün anketi ve videosuna göz atmayı da unutma!
18 Mayıs 2020, Pazartesi 18:09 Son Güncelleme:
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Gündem
- Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan barajda elektrik üretimi yarın başlıyor. Devamını oku...
- Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, "Bir derece yükselme corona virüste bulaşta %3.1 azalma sağlıyor.” dedi.Devamını oku...
- Virüs nedeniyle araçlarını az kullanan ya da ekonomik olumsuzluklardan etkilenen kişiler için aylık kasko seçeneği devreye girdi. Devamını oku...
- Çekirgelerden sonra şimdi de sarı sinekler istila etti. Devamını oku...
- Corona günlerini karavanda geçiriyorlar: Dört duvar arasında tıkışıp kalmıyoruz. Devamını oku...
Dünya
- Okulların açıldığı ülkede 70 öğrenciye corona virüs bulaştı. Devamını oku...
- Almanya corona virüs tedbirleri nedeniyle uluslararası uçuşlar hakkında yeni karar aldığını duyurdu. Devamını oku...
- Hastanelerin dolduğu ülkede devlet başkanı hala kısıtlamalara karşı çıkıyor. Devamını oku...
- Bir eyalette yere tükürmek yasaklandı. Devamını oku...
- Kanada’da corona virüs salgınına karşı halka moral vermek için gösteri uçuşu yapan bir jet kalkıştan kısa bir süre sonra düştü. Kazada bir kişi öldü. Jetin düşme anı kamerada.Devamını oku...
- Microsoft CEO'su Satya Nadella evden çalışmanın kalıcı olması görüşüne katılmıyor. Nadella’ya göre bu sistem, uzun vadede sürdürülebilir değil.Devamını oku...
- iPhone 7 Plus model telefonunu yanlışlıkla nehre düşüren Çinli adam, mucizevi bir şekilde sekiz ay sonra telefonu çalışır halde buldu.Devamını oku...
Magazin
- Suat Suna, "44 yaş yaşlı sayılmaz ama çağa ayak uyduramadık Tarkan bile artık her yerde çalmıyor" dedi. Devamını oku...
- Kendall Jenner, verdiği bir röportajda, panik atak krizleri geçirdiğini açıkladı. Ünlü model "Nefes alamıyormuşum gibi hissediyordum" dedi. Devamını oku...
- Hande Ataizi, oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile ilgili, "Onu hiç yetenekli bulmuyorum. Sokaktan geçen bir adamı alıp onun yerine koy, o adam daha iyi oynar" dedi. Devamını oku...
Spor
- Chelsea'nin 19 yaşındaki genç yıldızı Callum Hudson-Odoi, tanıştığı kadınla buluşmak için karantinayı ihlal etti ve tutuklandı. Hudson-Odoi, Premier Lig'de corona virüse yakalanan ilk oyuncu olmuştu.Devamını oku...
- Belçika'da liglerin bitirilmesinin ardından Club Brugge şampiyon ilan edilmişti. Brugge'da kiralık olarak forma giyen Galatasaraylı Mbaye Diagne, kulübün resmi hesabından paylaşılan fotoğrafta takımın hocasının yerine kendi fotoğrafını koydu. Devamını oku...
- Geçtiğimiz hafta beynindeki 3 tümör nedeniyle ameliyat olan ve 3 gün önce taburcu edilen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bu kez mide kanaması nedeniyle tekrar ameliyata alındı. Devamını oku...
- Güney Kore takımlarından FC Seul, seyircisiz oynanan maçta tribünleri doldurmak için tribünlere vitrin mankenleriyle beraber seks oyuncağı olan şişme mankenler de koydu. Manken karışıklığı yaşanan olayın ardından Seul'ün yetkilileri özür diledi. Devamını oku...
- Michael Jordan'ın NBA'deki ilk sezonunda giydiği Air Jordan 4 milyon TL'ye satıldı. Devamını oku...
- Avrupa'da futbola verilen corona virüs arasının ardından başlayan ilk önemli lig Bundesliga olmuştu. Ligin açılış maçlarından biri ise Ruhr derbisi Borussia Dortmund-Schalke maçıydı. Derbinin izlenme sayısı açıklandı ve 1.5 milyar defa izlendiği ortaya çıktı. Bu izlenme, son oynanan Devler Ligi finalinin izlenmesine denk. Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Tarhana çorbası tarifi
- Tavuk sote tarifi
- Havuç tarator tarifi
- Kadayıflı muhallebi tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.
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