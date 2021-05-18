Akşam Postası | 18 Mayıs 2021

Sağlık Bakanı duyurdu: 10 milyon doz Çin aşısı geliyor! Bilim Kurulu’nda Uğur Şahin sürprizi… -Devamını oku...

Elde ettiği başarılarla dünya çapında adından söz ettiren Selçuk Bayraktar hakkında dikkat çeken bir yorum da Çin’den geldi. -Devamını oku...

Van’daki Kapıköy Sınır Kapısı ve Hakkari’deki Esendere Sınır Kapısı'nın aylar sonra yeniden açılması bölgede büyük sevinçle karşılandı. -Devamını oku...

Koronavirüs gibi yayılıyor! Türkiye'de 'İsrail virüsü' kabusu... -Devamını oku...

Thodex soruşturmasında firari isim yakalandı! -Devamını oku...

Rusya, 4'üncü koronavirüs aşısını piyasaya sürüyor -Devamını oku...

Hindistan’ı Tauktae fırtınası vurdu -Devamını oku...

Hande Erçel’le aşk yaşadıklarını itiraf eden Kerem Bürsin, trafikte objektiflere yansıdı. Bürsin basın mensuplarının kendisine yönelttiği soruları cevapladı. - Devamını oku...

Şimdilerde 'Masumiyet' dizisinde canlandırdığı 'İlker Ilgaz' karakteri ile dikkatleri üzerine çeken Serkay Tütüncü, yıllar önce katıldığı ve bu sayede tanındığı 'Survivor' yarışmasıyla ilgili sorulara verdiği cevaplarla gündem oldu. - Devamını oku...

"Hiç estetiğim yok sadece göğüslerimi 3 defa küçülttürdüm" açıklamasıyla çok konuşulan Songül Karlı'nın son halini görenler 'yine estetik yaptırmış' yorumlarında bulundu. - Devamını oku...

2019 yılında kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli zengin bir ABD'li ile evlenen oyuncu Meltem Miraloğlu'nun eşi tarafından evden atıldığı ve bir süredir kendisinden haber alınamadığı iddia edilmişti. Oyuncu Miraloğlu'nun Patrick'den ayrılarak psikoloğu John ile aşk yaşadığı öğrenilmişti. Şimdi ise Miraloğlu vasiyet anlaşmasıyla eşine geri döndü. - Devamını oku...

Demet Akalın 2021 Kainat güzeli Andrea Meza ile Miss Turkey 2018 1.'si Şevval Şahin'in kıyaslandığı ankete yaptığı yorumla tepki topladı. Şevval Şahin de Demet’in yorumuna sessiz kalmadı. - Devamını oku...

TRT'nin ünlü ses sanatçılarından, zatürre teşhisiyle tedaviye alınan 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, durumu ağırlaşınca yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. - Devamını oku...

Normal şartlarda Fenerbahçe'nin Olağan Seçimli Genel Kurulunun tarihi değişti. Kulüpten yapılan açıklamayla yeni tarih açıklandı ve seçim 1 hafta ertelenmiş oldu. - Devamını oku...

TFF Ümit Milli Takım'a çağrılan Mohamed Zeki Amdouni için açıklama yaptı. Açıklamada Amdoui'nin diğer vatandaşlık hakkı bulunan İsviçre'yi seçtiği belirtildi. - Devamını oku...

Bu akşam oynanacak Türkiye Kupası finalinde maçın hakemi Ali Palabıyık olmuştuş Karşılaşmanın VAR hakemi ise Cüneyt Çakır olacak. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

YARMA ÇORBASI

TAVUK SOTE

ŞEHRİYELİ BULGUR PİLAVI

KAKAOLU ISLAK KEK

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