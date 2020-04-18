Akşam Postası | 18 Nisan 2020

Günün şarkısı

Gündem

Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda yapımı devam eden hastaneler ile Başakşehir İkitelli Şehir Hastanesi'ni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan havadan inceledi. -Devamını oku...

Corona virüs tedbirleri kapsamında askerlerin celp ve terhislerindeki ertelemeler için Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. -Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 31 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağına uymayan 8 bin 893 kişiye idari ve adli işlem uygulandığı ifade edildi. -Devamını oku...

Irak'ın kuzeyinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. -Devamını oku...

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş sağlık çalışanları için söylediği sözler nedeniyle sağlık çalışanlarından özür diledi. -Devamını oku...

Corona virüs şüphesi nedeniyle karantinada kalan M.Ö.K. 12. günde karantinadan kaçınca polis tarafından yakalandı. -Devamını oku...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve sanayiciler için önemli açıklamalarda bulundu. -Devamını oku...

Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan yeni uygulama ile kullanıcıların Bluetooth'nu açıyor ve sokakta gezerken karşılaştıklarından birisi daha sonra pozitif çıkarsa 'şu gün şu saatte pozitif birisiyle karşılaştınız' şeklinde uyarıyor. -Devamını oku...

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy corona virüs tedbirlerinin devam ettiği bu dönemde hayatın ne zaman normale döneceğini açıkladı. -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara klimalı ortamların corona virüsün yayılımında etkisi hakkında bir paylaşımda bulundu. -Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu tehdit eden tutuklu sanık Tuna Görgünoğlu hakkında istenen ceza belli oldu. -Devamını oku...

Dünya

Corona virüsün etkisinin en fazla hissedildiği ülkelerden birisi olan ABD'de yaşlı bakım evlerinde kalan en az 6 bin 900 kişinin corona virüs nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. -Devamını oku...

Çin'de corona virüs salgınının bir hayvan pazarında başlamasının ardından DSÖ vahşi hayvan pazarları için bazı koşullar öne sürdü. -Devamını oku...

Magazin

Serdar Ortaç 30 milyon TL'lik evini çalışanlarına bırakacak. -Devamını oku...

Sevim Emre yıllar sonra konuştu ve hem karantina sürecini hem de Orhan Gencebay ile zamana meydan okuyan evliliğini anlattı. -Devamını oku...

Günün videosu

Tayland’da, fil sürüsü caddeyi bastı. Fiillerin caddeye doğru ilerlediğini gören vahşi yaşam yetkilileri, durumu polise bildirdi. Trafiği kilitleyen fil sürüsünün görüntüsü kameralara yansıdı.

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