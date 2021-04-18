Akşam Postası | 18 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! 41 maske markası, Bakanlık tarafından güvensiz ürün olarak tespit edildi. - 19. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Üruğ hayatını kaybetti. - Prof. Dr. Yalçın açıkladı! 'Tamamen kapatma düşünebiliriz' - Koronavirüs pandemisine karşı şu anda elimizdeki en güçlü silah konumunda olan aşılar ancak gezegenimizin en büyük aşı üreticisi konumunda bulunan Hindistan'da bile aşı stoğu hızla azalıyor. Daha fazlası için Akşam Postası.
18 Nisan 2021, Pazar 17:44 Son Güncelleme:
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- Bakanlık ifşa etti! 41 maske markası güvensiz ürün olarak tespit edildi…Devamını oku...
- Necdet Üruğ hayatını kaybetti! Necdet Üruğ kimdir?Devamını oku...
- Çocuk koronavirüs hastaları artıyor! Yoğun bakımlarda kırmızı alarm.Devamını oku...
- Kripto para piyasasında bitcoin depremi! Hepsi çakıldı…Devamını oku...
- Prof. Dr. Yalçın açıkladı! 'Tamamen kapatma düşünebiliriz...'Devamını oku...
- Emekli ikramiyesi için önemli haber! Emekli ikramiyesi kimlere, ne kadar verilecek?Devamını oku...
- Mısır'da yolcu treni devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var. Devamını oku...
- Aşılanan ülkede maske zorunluluğu kaldırıldı. Devamını oku...
- Dünyanın en büyük aşı üreticisinden kötü haber! Hızla azalıyor…Devamını oku...
- Koronavirüs destek hattında skandal sözler! İnfial yarattı. Devamını oku...
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- Şarkıcı Coşkun Sabah, önceki gün Etiler'de bir bankadan çıkarken görüntülendi. Pandemi nedeniyle müzisyenlik yapamadığını söyleyen şarkıcı, kurduğu yeni işi hakkında konuştu. - Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- SOĞUK ÇORBA
- TÜRLÜ
- PİRİNÇ PİLAVI
- KAZANDİBİ
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