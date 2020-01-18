Akşam Postası | 18 Ocak 2020

Gündem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Gayrettepe’den İstanbul Havalimanı’na yolcu taşıyacak olan metro hattının ilk kaynak törenine katıldı. -Devamını oku...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Siyaset ve Liderlik Okulu'nun 15. Dönem Eğitim faaliyetlerinin tamamlanması dolayısıyla düzenlenecek sertifika törenine katıldı. -Devamını oku...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, Rahşan Ecevit’in Devlet Mezarlığı’na defni için Meclis’te grubu bulunan 5 siyasi partinin bugün ortak yasa teklifi sunacağını açıkladı. -Devamını oku...

Afyonkarahisar'da okul bahçesinde kar topu oynarken vücutlarında yanıklar oluşan çocukların 2'sine plastik cerrahi ameliyatı yapılacak. -Devamını oku...

Şanlıurfa Siverek'te karnelerini aldıktan sonra ortadan kaybolan kardeşler Melike Baturalp (14) ve kardeşi Bünyamin Baturalp'i (11) arama çalışmaları sürüyor. -Devamını oku...

Dünya

Somali'nin başkenti Mogadişu'da bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda ilk belirlemelere göre 6 Türk inşaat şirketi çalışanı yaralandı. -Devamını oku...

Macron protesto edildi, polis müdahale etti. -Devamını oku...

Dünyada hareket edebilen en küçük boylu erkek olarak kabul edilen Nepalli Khagendra, Thapa Magar zatüree tedavisi gördüğü hastanede 28 yaşında yaşamını yitirdi. -Devamını oku...

Eski ABD Başkanı Bill Clinton soruşturması özel savcısı Ken Star'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın senatoda yapılacak azil duruşmasında Trump'ın savunma ekibinde yer alacağı paylaşıldı. -Devamını oku...

Magazin

Türk sinemasının emektar oyuncularından Hakan Bahadır (74), hayatını kaybetti. Devamını oku...

Yönetmen Hamdi Alkan ile oyuncu Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, bir YouTube kanalına konuk oldu. Alkan, programda iç çamaşırını gösterdi. Devamını oku...

Rap şarkıcısı Sagopa Kajmer, "Toz Taneleri" isimli şarkısının klibinde sigara kullanımını özendirdiği iddiasıyla savcılığa ifade verdi. Devamını oku...

Defne Samyeli, ‘Beni Ağlatma’ kitabında aşk yaşadıklarını yazan Mustafa Sandal'a dava açıyor. Devamını oku...





Günün iyi haberi

Bir ay önce dünyaya gelen dişi kaplan, İzmir Doğal Yaşam Parkı’nda doğan ilk kaplan olma özelliği taşıyor. -Devamını oku...

Günün şarkısı

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak kremalı mantar çorbası tarifi, şinitzel tarifi, şehriyeli bulgur pilavı tarifi ve bisküvi pastası tarifleri. - Devamını oku...