Akşam Postası | 18 Ocak 2021

Bahçeli, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili konuştu: MHP'nin sokakta işi yok.

Pfizer aşısı olan 10 kişi daha hayatını kaybetti.

ABD'nin yeni başkanı Biden göreve geldikten sonra ilk olarak bunları değiştirecek.

ABD'de çok sayıda kişi alerjik reaksiyon gösterince aşı için 'durdurun' denildi.

Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı. Devamını oku...

Caner Erkin, “Onunla evlenebilmek için kapısında yattım” dediği eşi Şükran Ovalı’ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için Mercedes Vito aldı. Devamını oku...

Yılın en çok konuşulan dizilerinden 'Bridgerton'un oyuncuları da yapımcıları da şokta. Çok okunan ünlü bir roman serisinden uyarlanan dizinin özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü. Devamını oku...

Kendisi de çok genç yaşta önce moda dünyasında sonra da sinema dünyasında kariyer yapmaya başlayan ünlü yıldız Milla Jovovich, kendi izinden giden kızı Ever Gabo Anderson'a destek oluyor. Jovovich, 13 yaşında olan kızına destek olmak için tüm ailesiyle birlikte ülke değiştirdi. Devamını oku...