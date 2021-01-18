Akşam Postası | 18 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: ÖSYM 2021 yılı sınav takvim açıklandı. Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak. Ocak 2020'de evlenen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, Bodrum’da boşandı. Lionel Messi 753 maçlık Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. Mesut Özil gece yarısı İstanbul'a geldi ve Fenerbahçe'ye imzayı atana kadar karantinaya girdi. Daha fazlası Akşam Postası'nda.
18 Ocak 2021, Pazartesi 18:02 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- 3 gündür yağan kar İstanbul'da barajlara 10 günlük su kazandırdı. Devamını oku...
- ÖSYM 2021 yılı sınav takvimi 'https://osym.gov.tr' adresinden açıklandı. Devamını oku...
- Emeklilere yarın maaş zammının yanında ek ödeme zammı da verilecek. Devamını oku...
- Bahçeli, Selçuk Özdağ'a yapılan saldırıyla ilgili konuştu: MHP'nin sokakta işi yok. Devamını oku...
- Facebook, Türkiye'ye temsilci atayacak. Devamını oku...
- Çavuşuğlu ile Alman mevkidaşının basın toplantısına Mesut Özil diyalogu damga vurdu. Devamını oku...
Dünya
- ABD'de çok sayıda kişi alerjik reaksiyon gösterince aşı için 'durdurun' denildi. Devamını oku...
- Rusya’da bugün toplu koronavirüs aşılaması başlıyor. Devamını oku...
- ABD'nin yeni başkanı Biden göreve geldikten sonra ilk olarak bunları değiştirecek. Devamını oku...
- Pfizer aşısı olan 10 kişi daha hayatını kaybetti. Devamını oku...
Magazin
- Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren Şeyma Subaşı, Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Subaşı sevgilisinin lüks araçlarını paylaştı. Devamını oku...
- Caner Erkin, “Onunla evlenebilmek için kapısında yattım” dediği eşi Şükran Ovalı’ya, 2 yaşındaki kızları Mihran ile rahat seyahat edebilmesi için Mercedes Vito aldı. Devamını oku...
- Yılın en çok konuşulan dizilerinden 'Bridgerton'un oyuncuları da yapımcıları da şokta. Çok okunan ünlü bir roman serisinden uyarlanan dizinin özel sahneleri yetişkin sitelerine düştü. Devamını oku...
- Kendisi de çok genç yaşta önce moda dünyasında sonra da sinema dünyasında kariyer yapmaya başlayan ünlü yıldız Milla Jovovich, kendi izinden giden kızı Ever Gabo Anderson'a destek oluyor. Jovovich, 13 yaşında olan kızına destek olmak için tüm ailesiyle birlikte ülke değiştirdi. Devamını oku...
- Ocak 2020'de evlenen şarkıcı Sıla ile şef Hazer Amani, Bodrum’da boşandı. Adliyeye gelen Sıla ve Hazer Amani’nin boşanma davası 15 dakika sürdü. Devamını oku...
Spor
- Chelsea'nin 2017 yılında Leicester City'den 38 milyon euro'ya transfer ettiği İngiliz orta saha Daniel Drinkwater, Kasımpaşa'da. Kasımpaşa, Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kiraladı. - Devamını oku...
- Lionel Messi 753 maçlık Barcelona kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü. - Devamını oku...
- Stjepan Tomas'ı gönderen Çaykur Rizespor, Sumudica ile anlaşmak üzere. Rizespor, Kayserispor ve Gaziantep FK'dan sonra Sumudica'nın çalıştırdığı 3. Türk takımı olacak. - Devamını oku...
- Mesut Özil, resmi sözleşmeyi imzalayıp antrenmanlara çıkmadan önce ailesi ile beraber 6 gün daha karantinada kalacak. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Ev yapımı mantı
- Mor lahana salatası
- Sufle
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