Akşam Postası | 18 Ocak 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan; seçim, doğal gaz, döviz kuru, faiz ve enflasyon açıklaması! Devamını oku...

Hamile hemşireyi darp eden iki kişi için flaş karar! Devamını oku...

Hafta sonu İstanbul'a kar yağacak! AKOM duyurdu. Devamını oku...

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer duyurdu: Yarıyıl tatilinde...Devamını oku...

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusuyla ilgili milyonlarca kişiyi ilgilendiren müjde geldi. Devamını oku...

Bakıcı dehşeti! Çocuğun cesedi başka bir ülkede bulundu! Devamını oku...

Norveç’te 2011 yılında 77 kişiyi katleden seri katil Anders Behring Breivik, bugün çıkarıldığı mahkemede yargıçlara Nazi selamı vererek ırkçı söylemlerde bulundu. Devamını oku...

Salgın konusunda ülkenin en yetkili ismi olarak gösterilen Dr. Anthony Fauci daha tehlikeli yeni varyantların ortaya çıkabileceğini belirtti. Devamını oku...

Daha önce Türkiye’nin karasuları haklarıyla ilgili sözleri sonrası Dışişleri Bakanlığı’ndaki görevinden alınan Christos Rozakis’in yeni açıklamaları ülkede tartışma çıkardı. Devamını oku...

Geçtiğimiz hafta uzun süredir aşk yaşadığı Oğuzhan Koç ile yollarını ayıran Demet Özdemir, ayrılık sonrası hiçbir açıklama yapmamıştı. Aşk hayatıyla ilgili sessizliğini koruyan Demet Özdemir, Instagram sayfasından paylaştığı mini şortuyla dikkat çekti. - Devamını oku

Sisi lakaplı Seyhan Soylu'dan bomba bir itiraf geldi! İzzet Yıldızhan için "Eskiden aşk yaşadık" itirafında bulundu. Seyhan Soylu, yayına Ahu Tuğba'yı bağladı. Ahu Tuğba yaşanılan bu aşkla ilgili dikkat çeken açıklamada bulundu. - Devamını oku

İbrahim Tatlıses'in ilk eşi Adalet Tatlı'dan olan büyük oğlu Ahmet Tatlıses, riskli bir beyin ameliyatı geçirdi. Ahmet Tatlı'nın annesi Adalet Sara, oğlunun sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu. - Devamını oku

Hande Doğandemir’in bir süredir oyuncu Onur Tuna ile aşk yaşadığı iddiaları magazin manşetlerini süslüyordu. Çıkan bu iddiaların ardından Hande Doğandemir, hakkında çıkan Onur Tuna dedikodularına ilk kez cevap verdi. - Devamını oku

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto Süper Lig'de 2021-2022 sezonuna "Ahmet Çalık Sezonu" isminin verildiğini açıkladı. - Devamını oku...

Fenerbahçe teknik direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi - Devamını oku...

TFF bir hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı - Devamını oku...

Trabzonspor bir oyuncusunun COVID-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı. - Devamını oku...

Albert Riera, Domenec Torrent'in yeni yardımcısı oldu. Bugün gerçekleştirilen sabah idmanıyla da göreve başladı. - Devamını oku...