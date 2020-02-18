Akşam Postası | 18 Şubat 2020

Gündem

Yeni darbe girişimi iddialarına ilişkin lüzumsuz ve gereksiz bir gündem olduğunu belirten AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın değerlendirmelerini aktardı. Devamını oku...

Bahçeli, İYİ Parti'deki istifalarla ilgili yaptığı açıklamada, "İyi günde olsunlar, tahriklere kapılmasınlar." dedi.Devamını oku...

İYİ Parti Genel Başkan Meral Akşener, 5 ismin daha partiden istifa edeceği haberlerine ilişkin, "İstifa kararına saygı duyarım ancak, iftira kötü bir şeydir" şeklinde konuştu.Devamını oku...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Kırsal kalkınmaya 970 milyon TL vereceğimiz destekle yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlanacak." dedi. Devamını oku...

TOKİ'den yapılan açıklamada "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi'nde ilk kura çekilişi İzmir Karabağ Projesi için 24 Şubat'ta yapılacak." denildi.Devamını oku...





Dünya

Reuters, Türk ve Rus askerlerinin Suriye'nin kuzeydoğusunda bugün tekrar devriye gezdiğini bildirdi. Ajans, haberini Rusya'nın yaptığı açıklamaya dayandırdı. Devamını oku...

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre, Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 73 bini geçti.Devamını oku...

Japonya'nın Yokohama limanında karantinada olan Diamond Princess isimli gemide 88 yolcuda daha koronavirüsü görüldü. Gemide toplam vaka sayısı 542 oldu.Devamını oku...





Spor

Galatasaray'ın ve Türkiye A Milli Takımı'nın eski futbolcusu Mustafa Yücedağ, Hollanda'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Mustafa Yücedağ 53 yaşındaydı. - Devamını oku...

Müjdat Yetkiner'in Ahmet Çakar'a attığı mesaj canlı yayında ifşa oldu. Yetkiner'in gönderdiği Aziz Yıldırım videosu ve yazdığı "İsim verme hoca" mesajı ekranlara yansıdı. - Devamını oku...

VAR sistemi artık UEFA Avrupa Ligi'nde de uygulanacak. Avrupa Ligi son 32 turundan itibaren VAR sistemine geçiyor. UEFA'dan yapılan açıklamaya göre 20 Şubat Perşembe günü itibarıyla uygulama başlayacak. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Mustafa Denizli ihtimali belirdi. Lucescu'dan vazgeçen Beşiktaş, futbolun başına Denizli'yi getirebilir. - Devamını oku...

Sivasspor'da gösterdiği performansla bir dönem Süper Lig'de adını duyuran Erman Kılıç, 36 yaşında futbolu bıraktı. Erman Kılıç, kısa bir süre Galatasaray forması da giymişti. - Devamını oku...

Mustafa Kapı ilk kez konuştu: Burada önüm açık değil - Devamını oku...





Magazin

Evlendikten 1 ay sonra ayrılık kararı alıp, sonra ayrılmaktan vazgeçen Bircan Bali, sunucusu olduğu 'Söylemezsem Olmaz' programında yaptığı açıklamada "Boşanma sürecine girmiştik ama şimdi çok iyiyiz. Bebeğimizi Allah izin verirse aynı çatı altında büyüteceğiz" dedi. - Devamını oku...

Komedyen Cem Yılmaz ile oyuncu Serenay Sarıkaya’nın evleneceği iddia edildi. Söylentilere göre çift yakın zamanda nikah masasına oturacak. - Devamını oku...

Chloe Loughnan’dan 6 ay önce boşanan Serdar Ortaç geçtiğimiz günlerde Seçil Gür ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Ortaç, "Seçil çok bilgili bir kadın. Ondan çok şey öğreniyorum. Aynı dili konuşmak çok değerliymiş" dedi. - Devamını oku...





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Günün iyi haberi

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un CEO'su Jeff Bezos, iklim değişikliğiyle mücadele için 10 milyar dolar bağışta bulunacağını açıkladı. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Aşka adanmış bir hayat : Ümit Yaşar - Mustafa Kemal Topçu yazdı...