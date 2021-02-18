Akşam Postası | 18 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Restoran, kafe ve lokantaları açmak için 8 zorunlu önlem şartı getirildi. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
18 Şubat 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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- Restoran, kafe ve lokantaları açmak için 8 zorunlu önlem şartı getirildi. Devamını oku...
- Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Devamını oku...
- Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası. Devamını oku...
- Bakan Koca, vaka sayısına göre illeri açıkladı.Devamını oku...
- İstanbul Valiliği ilçe ilçe paylaştı! Buzlanma ve don uyarısı.Devamını oku...
- Bakan Koca'nın açıklamasının ardından Trabzon'a ek tedbirler geliyor. Devamını oku...
- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Devamını oku...
- Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia istifa etti. Devamını oku...
- Kısıtlamayı ihlal eden Japon milletvekili istifa etti. Devamını oku...
- Yolunu şaşıran inek, devlet hastanesinin acil bölümüne daldı. Devamını oku...
- Bir kitap Fransa'yı birbirine karıştırdı. Devamını oku...
- Doha Elenouty: Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan hamile kaldım, çocuk aldırdım! - Devamını oku...
- Oyuncu Deniz Çakır, yeni projesinin setinde kendisi için getirilen karavanı beğenmedi. Haber vermeden rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın aracına geçen Çakır, set ekibinin tepkisine maruz kaldı. Yapım ekibi ne yaptıysa Çakır’ı araçtan çıkaramadı. - Devamını oku...
- Gonca Vuslateri ile Sheldon Miller yıllar sonra bir araya gelip anılarını tazeledi. Hakan Altun'dan bir süre önce ayrılan Vuslateri, Sheldon için “Amerikalı manitam” diyordu. - Devamını oku...
- Can Yaman ocakta aşk yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’ya evlilik teklif etti. Bir uçağın kuyruğuna İtalyanca “Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Can” yazılı pankart astırdı, gökyüzünde şov yaptı. Aynı anda sevgilisine 28 bin dolar değerinde tektaş hediye etti. İtalya’da Diletta Leotta’nın hamile olduğu konuşuluyor. -Devamını oku...
- Oyuncu Korcan Kol, BeMan dergisinin şubat sayısına hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kol, oyuncu olmayı çok istediğini, kurslara parası yetmediğini ve bu yüzden sokakta kağıt topladığını anlattı. - Devamını oku...
- Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün gece oynanan 2 maçla devam etti. Juventus ile Port'onun karşı karşıya geldiği maçta tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Pepe, milli oyuncu Merih Demiral'a yumruk savurdu. - Devamını oku...
- Erman Toroğlu bundan birkaç gün önce MHK'nın 5 hakemin üstünü çizdiğini ve sezon sonuna kadar bu hakemlere maç verilmeyeceğini, belki de daha sonra düdüklerini asabileceklerini söylemişti. Toroğlu'nun istihbaratı doğru çıktı ve bahsi geçen hakemler o günden beri maç alamadı. - Devamını oku...
- Tottenham yıldız oyuncusu Harry Kane'i almak isteyenler için fiyatı belirledi: 150 milyon sterlin. (yaklaşık 173 milyon euro) - Devamını oku...
- Bu sene İstanbul'da yapılacak olan Şampiyonlar Ligi finali için seyircili/seyircisiz belirsizliği hala sürüyor. TFF, maçı seyircili oynatabilmek için UEFA ile görüşme halinde. İddialar göre 75 bin kişilik stadın yüzde 50'si dolu olacak ve stadta 37 bin 500 kişi olacak. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Yoğurt çorbası
- İzmir köfte
- Havuç tarator
- Çilekli pasta
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