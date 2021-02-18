Akşam Postası | 18 Şubat 2021

Oyuncu Korcan Kol, BeMan dergisinin şubat sayısına hayatıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kol, oyuncu olmayı çok istediğini, kurslara parası yetmediğini ve bu yüzden sokakta kağıt topladığını anlattı. -

Can Yaman ocakta aşk yaşamaya başladığı İtalyan spor spikeri Diletta Leotta’ya evlilik teklif etti. Bir uçağın kuyruğuna İtalyanca “Benimle evlenir misin? Seni seviyorum. Can” yazılı pankart astırdı, gökyüzünde şov yaptı. Aynı anda sevgilisine 28 bin dolar değerinde tektaş hediye etti. İtalya’da Diletta Leotta’nın hamile olduğu konuşuluyor. -

Gonca Vuslateri ile Sheldon Miller yıllar sonra bir araya gelip anılarını tazeledi. Hakan Altun'dan bir süre önce ayrılan Vuslateri, Sheldon için “Amerikalı manitam” diyordu. -

Oyuncu Deniz Çakır, yeni projesinin setinde kendisi için getirilen karavanı beğenmedi. Haber vermeden rol arkadaşları Serkay Tütüncü ve İlayda Alişan’ın aracına geçen Çakır, set ekibinin tepkisine maruz kaldı. Yapım ekibi ne yaptıysa Çakır’ı araçtan çıkaramadı. -

Şampiyonlar Ligi son 16 turu dün gece oynanan 2 maçla devam etti. Juventus ile Port'onun karşı karşıya geldiği maçta tansiyonun yükseldiği anlar oldu. Bir dönem Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Pepe, milli oyuncu Merih Demiral'a yumruk savurdu. - Devamını oku...

Erman Toroğlu bundan birkaç gün önce MHK'nın 5 hakemin üstünü çizdiğini ve sezon sonuna kadar bu hakemlere maç verilmeyeceğini, belki de daha sonra düdüklerini asabileceklerini söylemişti. Toroğlu'nun istihbaratı doğru çıktı ve bahsi geçen hakemler o günden beri maç alamadı. - Devamını oku...

Tottenham yıldız oyuncusu Harry Kane'i almak isteyenler için fiyatı belirledi: 150 milyon sterlin. (yaklaşık 173 milyon euro) - Devamını oku...