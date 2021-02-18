Türkiye Akşam Postası | 18 Şubat 2021

Akşam Postası | 18 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 18 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Restoran, kafe ve lokantaları açmak için 8 zorunlu önlem şartı getirildi. Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.

18 Şubat 2021, Perşembe 18:08 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • Yoğurt çorbası
  • İzmir köfte 
  • Havuç tarator
  • Çilekli pasta 

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