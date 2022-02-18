Akşam Postası | 18 Şubat 2022

Gram altınla ilgili bomba tahmin: Uçuşa geçti, yeniden 1000 lira... -Devamını oku...

Prof. Dr. Recep Demirhan'dan Turkovac açıklaması: Sinovac'tan daha etkin -Devamını oku...

13 ilaç daha geri ödeme listesine alındı! -Devamını oku...

Bakan Koca'dan kritik 'Molnupiravir' açıklaması! '65 yaş üstü kişiler dikkat!' -Devamını oku...

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Moskova'da kritik görüşme! Putin ile Lukaşenko Ukrayna'yı ele aldı -Devamını oku...

Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov: Ruslar geri çekilmiyor 149 bin askeri var -Devamını oku...

Kayıplar var! Yunanistan'daki gemi felaketinde Türk yolcular konuştu: Her şeyimiz yandı -Devamını oku...

2016 senesinde hayatlarını birleştiren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, geçtiğimiz aylarda bebek beklediklerini duyurmuştu. Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ikilisi şimdilerde ise kendilerine hakaret ve tehdit savuran Sinan Altıntaş isimli şahıstan dolayı endişeli günler yaşıyor. - Devamını oku...

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ön plana çıkan Hande Erçel, bir süredir aynı projede yer aldığı Kerem Bürsin ile aşk yaşıyordu. Şimdi ise Hande Erçel ve Kerem Bürsin cephesinde şaşırtan bir gelişme yaşandı. Hande Erçel’in bu hamlesi, “Hande Erçel ve Kerem Bürsin ayrıldı” olarak yorumlandı. - Devamını oku...

Galatasaray takım kaptanı Arda Turan (35), Bebek'te müdavimi olduğu kafede çalışan gençten gelen istek üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. 4 milyon TL değerindeki otomobilini bir gence verdi. - Devamını oku...

Eski eşi Emina Jahovic’den boşandıktan sonra Melis Sütşurup ile aşk yaşamaya başlayan Mustafa Sandal, radikal bir karar aldı. Bir süredir sahnelerden uzak olan Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup ikilisi nikah tarihini belirledi. - Devamını oku...





Beşiktaş'ta yeni hedef Talisca! İşte alacağı ücret... -Devamını oku...

'Öyle bir teklif varsa, düşünmem satarım!' Fenerbahçe'nin Slavia Prag yenilgisi sonrası açıkladı -Devamını oku...