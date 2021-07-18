Akşam Postası | 18 Temmuz 2021

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yarın KKTC’ye yapacağı ziyarette açıklaması beklenen müjdeleri Kıbrıs Türk halkı merakla, Rum-Yunan ikilisi ve AB endişeyle takip ediyor. Devamını oku...

İstanbul'da hissedilen sıcaklık 42 dereceye ulaştı. Devamını oku...

SAS Holding mağdurları: 'Tosuncuk' gibi kaçmadan yakalayın. Devamını oku...

Müge Anlı'daki Büyükşen cinayetinde katil bulundu! Şok ifade: Ben onları öldürttüm. Devamını oku...

Memur ve memur emeklilere zam! Pazarlık başlıyor. Devamını oku...

Bayramda çalışana çift yevmiye! En az 94 lira daha....Devamını oku...

Dehşeti yaşadılar: Beyzbol maçında silah sesleri. Devamını oku...

Filipinler'de 5.4 büyüklüğünde deprem oldu. Devamını oku...

Gizemli hastalık saldırısı Küba'dan sonra Avrupa'da! Devamını oku...

Almanya ve Belçika neden sele teslim oldu? Devamını oku...

Melisa Aslı Pamuk, 2019’da aşk yaşamaya başladığı Beşiktaşlı futbolcu Oğuzhan Özyakup’la haziran başında yollarını ayırmıştı. Ayrılığın ardından Bodrum’a tatile giden oyuncu, kalbini meslektaşı Mustafa Mert Koç’a kaptırdı. İkili, teknede gün boyu öpüşüp romantik anlar yaşadı. Devamını oku...

Ebru Şahin, bir yıldır aşk yaşadığı NBA’de forma giyen basketbol yıldızı Cedi Osman ile geçtiğimiz günlerde Afrika seyahatine başlamıştı. Çift, Kenya ve Tazmanya sınırındaki bölgede yaşayan Masai kabilesini ziyaret etti. Devamını oku...

Sinema dünyasının en mutlu evliliklerinden birinin kahramanı olan ünlü çiftin, doğum günü coşkusu... Şu sıralar önemli rollerinden birini üstlendiği Thor serisiyle gündemde olan Chris Hemsworth, eşi Elsa Pataky'nin 45 yaşına girmesini bir sosyal medya paylaşımı aracılığıyla da kutladı. Devamını oku...

ABD’li model Emily Ratajkowski (30) martta dünyaya getirdiği oğlu Sylvester Apollo’nun yüzünü ilk kez gösterdi. Devamını oku...

Sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ün oğlu Burakcan Övüç’ün, otomobilinden evlere doğru rastgele ateş açtığı görüntüler sosyal medyada tepki çekmişti. Babası Murat Övüç ise oğlunu, “Görüntüler eski. Bunu düşmanlarımız yaptı” diye savunmuştu. Gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Övüç, bu kez de araba kullanırken alkol aldığı görüntüleri sosyal medya hesabında paylaştı. Devamını oku...

Fenerbahçe ile beIN Media Group şirketi arasındaki "Be Fair" sloganının kullanılmaması yönündeki davada yeni bir gelişme yaşandı. Sarı lacivertli kulüp resmi internet sitesinden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nin kararını paylaştı. - Devamını oku...

Fatih Terim'in Galatasaray'daki ve bir dönem milli takımdaki yardımcısı Levent Şahin, Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra ilk kez konuştu. Şahin hem ayrılık sebebine hem de bundan sonraki planlarına değindi. - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu'nun muhtemel satış durumunda yerini doldurmak için alternatif aranıyor. İlk hedef ise tecrübesi ile Mert Günok. Mert Günok tarafından ise ilk kez konuya dair açıklama geldi. Başakşehir CEO'su teklif almadıklarını söyledi. - Devamını oku...

Futbolun genç nesil üzerinde yeterince etkisi olmadığını analiz eden FIFA, oyunu çekici kılmak için bazı değişikliklere gitmeyi deneyecek. Özellikle heyecanı, hareketi ve 'çabuk tüketilirliği' artırmayı hedefleyen FIFA, IFAB ile beraber birtakım çalışmalar yapıyor. Alınması muhtemel 4 karar belirlendi. - Devamını oku...