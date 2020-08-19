Akşam Postası | 19 Ağustos 2020

Gündem





Dünya

ABD'de siyahi bebek ölümleriyle ilgili tüyler ürperten iddia. Devamını oku...

Trump’tan Michelle Obama’nın eleştirilerine yanıt: Sayenizde başkan oldum. Devamını oku...

Android 11 güncellemesi alamayacak Xiaomi telefonlar belli oldu. - Devamını oku...

NBC televizyon kanalında 1985 - 1992 yılları arasında yayınlanan, “Golden Girls”, ülkemizde de 80'li yıllarda yayınlanmıştı. Büyük ilgi gören dizinin çekildiği ev 4 milyon dolara satışa çıkarıldı. - Devamını oku...

Microsoft, Internet Explorer'ın fişini çekiyor. - Devamını oku...

Elon Musk: Tesla otomobiller keçi gibi me'leyecek. - Devamını oku...

Hindistan'da oyun bağımlısı 16 yaşındaki bir çocuk günlerce yemek yemeden su içmeden oyun oynayınca hayatını kaybetti. - Devamını oku...

Fortnite'ı uygulama mağazası App Store'dan kaldıran Apple konuyla ilgili ilk defa konuştu. Açıklamada "Epic Games için bir istisna yapmayacağız" ifadesine yer verildi. - Devamını oku...

Jennifer Aniston ve Brad Pitt 15 yıl aradan sonra aynı projede yer alacak. - Devamını oku...

Magazin

Oyuncu Bergüzar Korel sosyal medya hesabından SMA hastası çocukların ilaçlarını daha kolay bulabilmeleri adına yetkili kişilere çağrıda bulundu. Korel, "Yalvarıyorum sesimi duyun" diyerek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gözyaşlarına hakim olamadı. - Devamını oku...

Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil fotoğrafı paylaşan Pınar Altuğ, göbeğini siyaha boyayarak sansürledi. - Devamını oku...

NBC televizyon kanalında 1985 - 1992 yılları arasında yayınlanan, “Golden Girls”, ülkemizde de 80'li yıllarda yayınlanmıştı. Büyük ilgi gören dizinin çekildiği ev 4 milyon dolara alıcı buldu. - Devamını oku...

Amber Heard Ayasofya'yı ziyaret etti: Şanslıyım ki burayı gördüm. - Devamını oku...

Seyahat

Deniz, kum, güneş üçlüsünün doğa ile birleştiği yegane yerlerden birisi de hiç şüphesiz Marmaris. Akdeniz’in içinizi açan maviliği ve Ege’nin enfes bitki örtüsünün birleştiği Muğla’nın bir ilçesi olan Marmaris’teki koyları keşfetmek ise size unutamayacağınız bir tatil keyfi sunuyor. Marmaris’in mutlaka keşfedilmesi gereken 10 koyu başlıklı yazımızdan kendinize keyifli bir rota çıkarabilirsiniz.

Marmaris’in mutlaka keşfedilmesi gereken 10 koyu

Beslenmenin beyin gelişimini doğrudan etkilediği hemen hemen herkes tarafından biliniyor. Uzmanlar, daha çok meyve, sebze ve evde hazırlanmış yemekleri tüketen çocuklarda IQ’nun ve hafıza yeteneğinin daha iyi olduğunun kanıtlandığını söylüyor. İşte çocuklarda zeka gelişimini destekleyen besinler. -Devamını oku...

Spor

Mario Lemina, Galatasaray'ı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı. - Devamını oku...

Alanyaspor'un geçen sezona damga vuran oyuncularından Junior Fernandes, Birleşik Arap Emirlikleri'ne transfer oldu. Junior Fernandes, El Ittihad'la sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Başakşehirli 33 yaşındaki Eljero Elia Utrecht'e transfer oldu. - Devamını oku...

Barcelona, teknik direktör Ronald Koeman ile 2 yıllığına anlaştı. - Devamını oku...

Şampiyonlar Ligi'nde dev bütçeli rakiplerinin arasından sıyrılarak kupaya uzanmak isteyen Lyon, bu akşam Bayern Münih önünde finale çıkmak için çabalayacak. - Devamını oku...

Cenk Özkacar Olimpik Lyon'a 5 yıllık imza attı - Devamını oku...

Güntekin Onay, "Bitti demediniz mi lan?" olayının perde arkasını ilk kez anlattı. - Devamını oku...

Eğlence

Erkeklere göbek eritme için 10 altın tüyo - Devamını oku...

'Ailem sevgilimi istemiyor, ne yapmalıyım?' - Devamını oku...

IMDb'ye göre en başarılı 10 Türk dizisi - Devamını oku...

Ailecek izlenebilecek 10 muhteşem film - Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü! ı

Terbiyeli sebze çorbası

Nohut yemeği

Sebzeli bulgur pilavı

Magnolia tatlısı

Tarifler için tıklayın

Günün videosu:Çin'de köpeğini gezdiren Gao Fenghua'nun başına komşusunun kedisi düştü. Fenghua yere yığılırken, bu sırada köpek ve kedi birbirlerine saldırdı. 23 günlük tedavinin ardından taburcu edilen adamın fizik tedaviye devam ettiği ve boyunluk taktığı bildirildi. Kedinin sahibi ise kendisini komşularının arayıp durumu anlattığını ve polisin kendisini arayana kadar görüntüdeki kedinin kendi kedisi olduğuna inanamadığını belirtti.

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