Akşam Postası | 19 Ağustos 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı! İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu! Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem! Daha fazlası için Akşam Postası...
19 Ağustos 2021, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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- Bakan Koca il il koronavirüs vaka sayılarını paylaştı -Devamını oku...
- MSB duyurdu! 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi -Devamını oku...
- İstanbul'da kısa süreli sağanak etkili oldu! -Devamını oku...
- Yüz yüze eğitim öncesi 'aşı kartı' zorunluluğu! Çalışamayacaklar… -Devamını oku...
- Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem -Devamını oku...
- Korkulan haritalar paylaşıldı! 'Olağanüstü ve şiddetli' -Devamını oku...
- Uçaktan düşerek ölmüşlerdi! Aileleri konuştu! Ölüme götüren söylenti… -Devamını oku...
- Aşı sertifikasıyla ilgili AB’den son dakika Türkiye kararı! -Devamını oku...
- Afganistan’da yürek yakan anlar! Bebeklerini yabancı askerlere veriyorlar -Devamını oku...
- TRT1'de yayınlanan Masumlar Apartmanı dizisinde 'Han' karakterini canlandıran Birkan Sokullu'nun yıllar önce Tuğba Ekinci ile klipte oynadığı ortaya çıktı. Birkan Sokullu ile Tuğba Ekinci'nin yatak sahneleri gündeme bomba gibi düştü. Devamını oku...
- 2015 yılında hayatını kaybeden ünlü sanatçı Kayahan'ın kızı Beste Açar, evlenmesine rağmen babasının soyadını kullanan İpek Açar'a 'Şimdiki beyefendi eşinin soyadının önünde kullanmasın iznim yok' sözleriyle tepki gösterdi. Beste Açar'ın bu açıklamalarının ardından İpek Açar sessizliğini bozdu, 'Artık çok yoruldum, bana yapılan bu şiddeti de esefle kınıyorum' cevabını verdi. Devamını oku...
- ‘Mucize Doktor’ dizisiyle adını duyuran Sinem Ünsal, Alem dergisine kapak oldu. Sinem Ünsal “Hayatımda ilişki yokken nasılsam, varken de öyle kalmaya özen gösteriyorum. Ve kesinlikle karşımdakini kendimden öne koymuyorum. Ondan önce de gelmek istemiyorum. Hepimizin hayatları var. Huzurlu bir ilişkide aradığım şey bu” dedi. Devamını oku...
- İspanyol oyuncu çift Penelope Cruz (47) yeni filminin çekimleri için gittiği İtalya’da soluğu her fırsatta sahilde alıyor. Devamını oku...
- TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef'te final turu heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. 18 Ağustos Çarşamba akşamı 41'inci bölümüyle ekranlara gelen yarışmada; iki yarışmacı talihsizlik yaşadı. Şeflerin yemeğini tatmayacağını öğrenen Nejdet adeta yıkıldı. Devamını oku...
- Lewandowski, Bayern Münih'ten ayrılmak istiyor! -Devamını oku...
- Serdar Aziz, Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı -Devamını oku...
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