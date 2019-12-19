Akşam Postası | 19 Aralık 2019

Gündem

Aralık ayının son haftası yapılacak dördüncü toplantıda, 2020 yılında uygulanacak asgari ücret belirlenecek. TÜİK, bir işçinin aylık gıda harcama tutarını bir işçinin aylık gıda harcama tutarı ağır statüdeki işlerde 2.331 lira olarak hesapladı. Hak - İş ve DİSK ile ortak hareket eden Türk - İş, kendi belirlediği 2.578 lirada ısrarcı olacak. Devamını oku...

Doğa Koleji’nin İTÜ Vakfı tarafından satın alınmasına ilişkin imzaların atıldığı belirtilirken İTÜ'den açıklama geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi, İTÜ Vakfı ile Doğa Koleji arasındaki müzakere sürecinin devam ettiğini, süreç sonlandığında bilgilendirmenin resmi kanallardan yapılacağını bildirdi. Devamını oku...

Meteoroloji, İstanbul'da mevsim normallerinin üzerinde seyreden havanın, Cumartesi gününden itibaren etkisini kaybedeceğini bildirdi. İstanbul'da haftanın ikinci yarısından itibaren karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Devamını oku...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Büyükada'da salgın haline gelen ve 81 atın itlaf edilmesine neden olan ruam hastalığı ile ilgili, "Dün bu bilgiyi alır almaz bir rapor istedim. Bu konuda kesinlikle canlıyı ve doğayı koruma noktasında en üst seviyede takipçisiyiz." dedi. Devamını oku...

73 yaşındaki Eski Çevre Bakanı Fevzi Aytekin de telefon dolandırıcılarının tuzağına düştü. Paralarını kaptıran Aytekin, "Aptallığıma doymayayım. "Bana 'Altınları alıp gelin' dedi. Ben de götürüp verdim" diye konuştu. Devamını oku...

Çalışanların hayali emeklilik maaşlarının çalışma sürelerine göre artış ve azalış göstermesi önemli bir merak konusu. Çalışanların emeklilik hak edişinden sonra da çalışmaya devam etmesinin maaşında ne gibi bir etkiye sahip olacağı belirtildi. Devamını oku...

Uludağ'da 1 Aralık tarihinde kaybolan iki dağcının cansız bedenlerine 17. günde ulaşılmıştı. Dağcılardan Mert Alparslan bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Dağcının eşi cenaze töreninde sinir krizi geçirdi. Devamını oku...

Ağrı'da 1,5 yıl önce geçen yıl kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüyle ilgili tutuklanan baba Nihat Aydemir'in amcasının oğlu Mehmet Ali Aydemir, 17 ay sonra tahliye edildi. Devamını oku...

Dünya

Rusya lideri Vladimir Putin, yıllık basın toplantısında Rus ve yabancı gazetecilerle bir araya geldi. "Libya konusunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ile sürekli konuşuyoruz, yarın Türkiye'den delegasyon gelecek" dedi. Devamını oku...





Spor

Kayserispor ile yollarını ayıran Umut Bulut, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Devamını oku...

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kayserispor ile Manisa FK karşılaştı. Rövanş maçı olan karşılaşma 3-3 sona erdi. İlk maçı 3-2 kazanan Kayserispor, bu skorla tur atlayan taraf oldu. Devamını oku...

Süper Lig'de en yakın rakibi Başakşehir'in 6 puan önünde lider olan Sivasspor'da bazı oyuncular haliyle sivriliyor. Özellikle gösterdikleri performanslarla büyük takımların iştahını kabartan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş için Rıza Çalımbay'dan açıklama geldi. Çalımbay, oyuncuları için "Devre arası vermeyiz" dedi. Devamını oku...

Mesut Özil'in Doğu Türkistan'a verdiği destekten ötürü gördüğü tepki sürüyor. Çin, Mesut Özil'in açıklamalarından ötürü oyuncuyu Pro Evolution Soccer (PES)'in Çin sürümünden çıkarmaya hazırlanıyor. Devamını oku...

Emre Gönlüşen kanseri bir kez daha yenmeye hazırlanıyor. beIN Sports spikeri, bir süre önce kanseri atlattığını açıklamıştı. Bu sevindirici gelişmenin üstünden birkaç ay geçtikten sonra Emre Gönlüşen dün, hastalığının nüksettiğini açıkladı. Futbol terimiyle "Karar VAR'dan döndü, penaltılarla maçı alacağım" diyen Gönlüşen'e tüm spor dünyasından destek geldi. Devamını oku...

Sezon başında Stuttgart'tan Schalke 04'e transfer olan Ozan Kabak, burada da gollerine devam ediyor. Bir defans oyuncusu olmasına rağmen Stuttgart formasıyla 6 ayda 3 gol atan Ozan, Schalke formasıyla ise 4 ayda 3 gole ulaştı. Devamını oku...

Fiziki anlamda insanüstü bir futbolcu olan Cristiano Ronaldo, bu yönünü Sampdoria Juventus maçında bir kez daha gösterdi. Juventus'un Sampdoria'yı 2-1 yendiği maçta takımının 2. golünü atan Ronaldo, kafa golüyle adeta fizik kurallarına meydan okudu. Devamını oku...

Magazin

Evlilik programlarıyla ünlenen fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, sevgilisi Kemal Ayvaz ile evlendi. Devamını oku...

2016 yılında Survivor’a katılan Yunus Günçe, şüphesiz yarışmaya damga vuran isimlerden biri oldu. “Elenmek için dua ettim” diye söze başlayan Yunus Günçe, “Benim mutlaka Survivor’a yeniden gitmem lazım” diyerek Posta.com.tr'den Elif Bayram'a özel açıklamalarda bulundu. Devamını oku...

Zorlu Center’daki evini 30 milyon liraya satışa çıkaran Gülşen alıcı bulamadı. Ünlü şarkıcı şimdi kiracı arıyor. İstediği kira ise 35 bin lira. Devamını oku...

Günün şarkısı