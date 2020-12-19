Akşam Postası | 19 Aralık 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Gaziantep'te özel bir hastanede corona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı, Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti, Türkiye'den gelen kişiler için karantina zorunluluğu getirildi.
19 Aralık 2020, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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Gündem
- Gaziantep'te özel bir hastanede oksijen tüpü patladı, ölü ve yaralılar var -Devamını oku...
- Gaziantep'te hastanede meydana gelen patlama için müfettiş görevlendirildi -Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Koca ve Adalet Bakanı Gül, Gaziantep'e gitti -Devamını oku...
- Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal, covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti -Devamını oku...
- Corona virüsü yendi, hastanedeki patlamada hayatını kaybetti -Devamını oku...
- 7 kişilik Türk aile Almanya'dan sınır dışı edildi -Devamını oku...
- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek iddialara yanıt verdi -Devamını oku...
- Uzman isim yüz yüze eğitimin başlayacağı tarihi açıkladı -Devamını oku...
- 81 ilin tabelasından nüfus ve rakım bilgisi çıkarıldı -Devamını oku...
Dünya
- Türkiye'den gelecek kişiler için 14 gün karantina şartı getirildi -Devamını oku...
- 2000 yıllık anıt mezar ziyarete açılıyor -Devamını oku...
- Everest Dağı'nda oluşan çığ dağcıların üzerine düştü -Devamını oku...
- Brezilya'da bir çocuk kız kardeşini aracın altında kalmaktan böyle kurtardı -Devamını oku...
- ABD Başkan Yardımcısı Pence, canlı yayında aşı oldu -Devamını oku...
Magazin
- Hadise, 10 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını açıklamıştı. “Hadise fevri davrandı” diyen Kaan Yıldırım, sevgilisinin gönlünü aldı. Hadise’nin Maslak’taki evine elinde çiçeklerle giden oyuncu, aradaki buzları eritip barışı sağladı. - Devamını oku...
- Gonca Vuslateri ile aşk yaşadığı ortaya çıkan Hakan Altun'un, Instagram'da tüm arkadaşlarını takipten çıkardığı iddia edilmişti. Aslında geçek öyle değil... Altun, ilk kez birini takibe aldı. - Devamını oku...
- Coşkun Sabah: Feminizmden nefret ediyorum. Onlar kim ki bana iftira atıyor? - Devamını oku...
- Defne Samyeli’nin geçen günlerde 17 yaşına giren kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Talu’nun takipçileri ikiye bölündü. - Devamını oku...
- Billur Kalkavan ile sevgilisi Buğra Bahadırlı, dün ilişkilerinin 11. yıllarını kutladı. Billur Kalkavan, sosyal medyadan sevgilisine aşkını böyle haykırdı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!
- mercimek çorbası
- Tavuk şnitzel
- Sebzeli makarna
- Browni kurabiye
Günün menüsü tarifleri için tıklayın
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