Türkiye Akşam Postası | 19 Aralık 2020

Akşam Postası | 19 Aralık 2020

Türkiye

Akşam Postası | 19 Aralık 2020

Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Gaziantep'te özel bir hastanede corona virüs yoğun bakım servisinde oksijen tüpü patladı, Türkiye Özel Okullar Dernek Başkanı Nurullah Dal hayatını kaybetti, Türkiye'den gelen kişiler için karantina zorunluluğu getirildi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 17:45 Son Güncelleme:
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  • Hadise, 10 aydır aşk yaşadığı Kaan Yıldırım’dan ayrıldığını açıklamıştı. “Hadise fevri davrandı” diyen Kaan Yıldırım, sevgilisinin gönlünü aldı. Hadise’nin Maslak’taki evine elinde çiçeklerle giden oyuncu, aradaki buzları eritip barışı sağladı. - Devamını oku...
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  • Defne Samyeli’nin geçen günlerde 17 yaşına giren kızı Derin Talu, sosyal medya hesabından yeni pozlar paylaştı. Talu’nun takipçileri ikiye bölündü. - Devamını oku...
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Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

  • mercimek çorbası
  • Tavuk şnitzel
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

Günün menüsü tarifleri için tıklayın


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