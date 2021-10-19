Akşam Postası | 19 Ekim 2021

Trabzon’da gerginlik! ‘Bana saldıranlar terörist’ deyince ortalık karıştı… -Devamını oku...

Özdemir Bayraktar, son yolculuğuna uğurlandı -Devamını oku...

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), mevcut taksi plaka sahipleriyle ilgili inceleme yapacağını ve plaka satışında 'Şoförlük Mesleği Geçim Kaynağı' şartı aranacağı şeklinde yeni uygulamalara başvurmasını taksici temsilcileri, yargıya taşıyacak. -Devamını oku...

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Delta varyantı için aşı hedefi! Ne zaman kullanılacak? -Devamını oku...

Oyuncu Ozan Güven’in, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’u darp ettiği iddiasına yönelik yargılanma süreci devam ediyor. Duruşmada tanık olarak dinlenen Güven'in evinin güvenlik görevlisi, “Ben hiç ses duymadım. Ozan Bey kapıyı açıp, şoförünü çağırmamı söyledi. İçeri girdiğinde de kapıyı kapatmadı. Deniz Hanım kendisi çıktı” dedi. Deniz Bulutsuz’un iş ortağı ise verdiği ifadede, “Deniz olaydan sonra bana geldiğinde üstündeki kıyafet göğsüne kadar kanlıydı” şeklinde konuştu. İşte davanın detayları ve tanıkların ifadeleri... - Devamını oku...

2014 yılında nikah masasına oturduğu Uraz Kaygılaroğlu ile 2019’da boşanan Melis İşiten, bir süredir komedyen Sergen Deveci ile aşk yaşıyordu. Son olarak “Maraşlı” dizisiyle seyircinin karşısına çıkan oyuncu Melis İşiten bir süredir beraberlik yaşadığı Sergen Deveci çiftinin ayrıldığı öğrenildi. - Devamını oku...

Sosyal medyada yaptığı iddialı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Ebru Polat, son dönemde kendi markasının çıkaran ünlüler arasında yerini aldı. Bir günde bin 890 şampuan satan Polat'ın kazancı ortaya çıktı. - Devamını oku...

Uzun süredir Almanya'da yaşayan Megastar Tarkan, sosyal medya hesabından sürpriz bir karar duyurdu. Kendisini özleyenlere yeni projelerinin müjdesini verdi. - Devamını oku...

Oscar ödüllü oyuncu Angelina Jolie (46), başrolünde yer aldığı fantastik-bilim kurgu türündeki 'Eternals' filminin galasına ailece katıldı. Vietnamlı oğlu Pax Thien'ın katılmadığı davette, Jolie kadar çocuklarına da ilgi yoğundu. - Devamını oku...

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Sporting karşılaşmasından zaferle ayrılmayı umduklarını söyledi. Çebi, "Avrupa'da bu sezonki ilk galibiyetimize ulaşacağımıza inanıyorum. Bunun için takıma güvenim tam" sözlerini sarf etti. - Devamını oku...

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde bu akşam Sporting Lizbon'u konuk edecek. Sporting maçı öncesi UEFA Gençlik Ligi'nde iki takımın 19 Yaş Altı takımları karşılaştı. Beşiktaş 3-1 mağlup oldu. - Devamını oku...

Süper Lig'de küme düşme ve şampiyonluk yarışının tahminleri açıklandı! - Devamını oku...

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Avrupa maçlarının hakemleri açıklandı - Devamını oku...

Trabzonspor'da sakatlanan Nwakaeme'nin durumu belli oldu. - Devamını oku...