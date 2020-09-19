Akşam Postası | 19 Eylül 2020

Gündem

Binali Yıldırım ve eşinin son corona virüs testi sonucu belli oldu. -Devamını oku...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İftihar verici bir eser. -Devamını oku...

Bakan Selçuk: Öğrencilerin yüreklendirilmeye ihtiyaçları var. -Devamını oku...

Adana'da 3.9 büyüklüğünde deprem. -Devamını oku...

İstanbul için önemli HES kodu kararı. -Devamını oku...

Dünya

Günlük vaka sayısında rekor kırıldı. -Devamını oku...

Çeşme'de darp edilen model corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Magazin

Organizatör ve yönetmen Çağrı Tortop’un (44), Ortaköy’de geçen yıl beraber yaşadıkları evde Sırp model Tanja Dukiç’i (25) darp edip odaya kilitlediği iddiasıyla yargılandığı davanın yeni duruşması görüldü. Duruşmaya Çağrı Tortop ile şikâyetçi Tanja Dukiç katılmadı. - Devamını oku...

Aleyna Tilki'den konser açıklaması: Ölüme bile sebep olabilirsin. - Devamını oku...

İlayda Akdoğan, haziran ayından beri Türkiye'de olan sevgilisi Roham Kabir’i memleketi İran’a uğurladı. - Devamını oku...

Hanife Gürdal eski eşi Kemal Ayvaz'a seslendi: Emeklerimi sana yar etmiyorum. - Devamını oku...

Merve Dizdar: Sormadan yapılan eleştiriden hiç hoşlanmam. Bir kulağımdan girer ötekinden çıkar. - Devamını oku...

Yüsra Geyik: İstediklerim için savaşmak zorunda kalıyorsam, yanlış bir şey istiyorum demektir. - Devamını oku...





Spor

6 hakem corona virüse yakalandı. -Devamını oku...

Marcao için özel uçakla geldiler. -Devamını oku...

Eğlence

Bir tabuyu daha yıkıyoruz: Çorap ve sandalet ikilisi-Devamını oku...

Dünyanın en iyi giyinen 10 erkek futbolcusu-Devamını oku...

Sakal nasıl gürleşir? Enine boyuna sakal gürleştirme rehberi-Devamını oku...

Kadınların arkasına bakmadan kaçtığı 6 erkek davranışı-Devamını oku...

Günün menüsü

Birbirinden lezzetli tarifler günün menüsünde!

Havuç çorbası

Garnitürlü çanak köfte

Şehriyeli bulgur pilavı

Kakaolu ıslak kek

Günün menüsü tarifleri için tıklayın.

Günün videosu

Stromboli yanardağının patlama anının yeni görüntüleri ortaya çıktı





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