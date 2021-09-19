Akşam Postası | 19 Eylül 2021

Erdoğan'dan fahiş fiyat açıklaması: Bu zulmün önüne geçeceğiz! Devamını oku...

Hava durumu ilgili önemli uyarı! Tarih verdi! Çok şiddetli geliyor…Devamını oku...

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Sahte avukat Musa Orhan'ın duruşmasına girerken yakalandı! İfadesi şoke etti. Devamını oku...

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Kovid sertifikası mecburiyeti sonrası İtalya'da aşı randevuları arttı. Devamını oku...

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ABD’de 15 yaşında bir çocuk tüm ailesini katlettikten sonra sosyal medyada yayın yaptı. Yakalanmadan önce intihar etti.Devamını oku...

TV8 ekranlarında yayınlanan ve bir fenomen haline gelen MasterChef 2021, dün akşam haftanın son takım oyunuyla ekrana geldi. MasterChef’in 70.bölümüne yarışmacı Azize Polat’ın yaptığı hata damga vurdu. - Devamını oku

Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı dolu dizgin devam ediyor. Kerem Bürsin, sosyal medya sayfasından bir paylaşım yaparak aşkını haykırdı. - Devamını oku

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri, önceki akşam Türk Müziği’nin başarılı ismi Seda Sayan’ı ağırladı. Seda Sayan, sahnede sevenlerini eğlendirdiği anda bir süredir küs olduğu Mehmet Ali Erbil sürpriziyle şoke oldu. - Devamını oku

'Küçük Ceylan' olarak tanınan şarkıcı Ceylan bu aralar sık sık imaj değişimiyle gündeme geliyor. Ceylan son olarak saçlarını sarıya boyadı ve yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. - Devamını oku

TFF, Stefan Kuntz'un Türkiye Milli Takımı'nın başına getirildiğini açıkladı. Yarın saat 15'te imza töreni düzenlenecek. - Devamını oku...

Galatasaray, Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde Alanyaspor'u konuk etti. Maç konuk ekip Alanyaspor'un 87. dakikada bulduğu golle 1-0 bitti. - Devamını oku...

Galatasaray, Alanyaspor ile oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Kadroda Mbaye Diagne yer almadı. Senegalli oyuncunun sosyal medyada yaptığı paylaşım olay olmuştu. - Devamını oku...

İstanbul Veliefendi Hipodromu’nda uluslararası koşu festivali kapsamında 5 Eylül'de gerçekleştirilen 1. koşuda amatör kadın biniciler piste çıkarken feci kazada Ezster Jeles ağır yaralanmıştı. Jeles hayatını kaybetti. - Devamını oku...