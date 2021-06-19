Akşam Postası | 19 Haziran 2021

İstanbul'da AFAD verilerine göre Kartal merkezli 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. -Devamını oku...

Bakan Koca: Aşılamada yaş sınırı 30'a indi -Devamını oku...

İzmit Körfezi'nde temizlik sonrası yine müsilaj -Devamını oku...

Silivri'de korkutan olay! Onlarca ölü yengeç kıyıya vurdu -Devamını oku...

Aşılama yoğun bakımları olumlu etkiledi! Doluluk oranı değişti -Devamını oku...

Rusya merakla beklenen haberi duyurdu! Uçuşlar 22 Haziran'da başlıyor -Devamını oku...

Almanya'da çöpten servet çıktı! -Devamını oku...

Korkunç cinayeti akıllı saat ortaya çıkardı! -Devamını oku...

Kaan Yıldırım ve Hadise aşkı sona erdi. Bir süredir sessizliğini koruyan çift hakkında pek çok iddia ortaya atıldı. Sonunda dayanamayan Kaan Yıldırım, sessizliğini bozdu. - Devamını oku...

Kanal D'de yayınlanan ‘Arka Sokaklar’ dizisinde yer alan Merve Oflaz, sevgilisi Allen Hakko’yla tatil sezonunu Bodrum’da açtı. Oflaz ve Hakko’nun birbirlerine defalarca sarılması ise dikkatlerden kaçmadı. - Devamını oku...

Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki kavga, magazin tarihinde unutulmayacaklar arasında yer aldı. Seda Sayan önce Erbil'i tecavüzle suçladı, ardından da adeta 'çevir kazı yanmasın’ diyerek farklı bir açıklamada bulundu. - Devamını oku...

Afra Saraçoğlu: 13 yaşından beri çalışıyorum, doğruyu da yanlışı da erken yaşta gördüm - Devamını oku...

İstanbul Büyükçekmece'de çocuklarını görmeye giden Berdan Mardini'nin eski Fatoş Karademir, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Karademir yaralandı. Polis ekipleri, motosikletli saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. - Devamını oku...

Merve Özbey geçen yıl vefat eden babası için duygusal bir paylaşımda bulundu. Özbey'in paylaşımı birçok kişiyi duygulandırdı. - Devamın oku...

Galatasaray yeni başkanını seçiyor! Oylar sayılmaya başlandı, ilk sonuçlar... -Devamını oku...

Cengiz Ünder'e 3 talip! Fenerbahçe... -Devamını oku...

Beşiktaş'tan Arturo Vidal açıklaması -Devamını oku...