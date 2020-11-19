Akşam Postası | 19 Kasım 2020

Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasp etti” diyerek mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı. Bu olay haber yapılınca Özcan Deniz, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “İnsan baba olunca cam oluyormuş. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın elini kesen bir cam.” Feyza Aktan ise “Kuzey’i göstermeme gibi bir şey söz konusu değil. Her gün görüşüyorlar” dedi. -