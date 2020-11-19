Akşam Postası | 19 Kasım 2020
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte günün öne çıkan haberlerinden bazıları: Merkez Bankası beklenen faiz kararını açıkladı, Masterchef Junior yarışmacısı hayatını kaybetti, uzaktan eğitimde sınavlar ne zaman yapılacak?
19 Kasım 2020, Perşembe 17:32 Son Güncelleme:
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Gündem
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. -Devamını oku...
- Bakan Ziya Selçuk'tan sınavlar için açıklama geldi. -Devamını oku...
- Beslenmesi yasak olan 12 hayvanına birden el koydular. -Devamını oku...
- Deprem sonrası İzmir'de corona virüs vaka sayısında patlama. -Devamın oku...
- Meteoroloji'den yağmur ve kar uyarısı. -Devamını oku...
Dünya
- Oxford aşısından yaşlılar için sevindiren haber geldi. -Devamını oku...
- Masterchef Junior yarışmacısı Ben Watkins hayatını kaybetti. -Devamını oku...
- Corona virüste ölüm oranı en yüksek bölge belli oldu. -Devamını oku...
Magazin
- Özcan Deniz’in eski eşi Feyza Aktan’ı “Evimi gasp etti” diyerek mahkemeye verdiği ortaya çıkmıştı. Bu olay haber yapılınca Özcan Deniz, sosyal medyada şu paylaşımı yaptı: “İnsan baba olunca cam oluyormuş. Oğlum şunu bil; kırılsam da keskinim. Seni bir saniye bile fazla yaşamanın önüne taş koyan her vicdansızın elini kesen bir cam.” Feyza Aktan ise “Kuzey’i göstermeme gibi bir şey söz konusu değil. Her gün görüşüyorlar” dedi. - Devamını oku...
- Dünya çapında 20'ye yakın et lokantasının sahibi olan Nusret Gökçe, Dubai'deki şubesine gitti. Nusret geleneksel kıyafetler giyerek, 500 TL'lik kahvesini yudumladı. - Devamını oku...
- Ocak ayında evlenen Sıla ve şef Hazer Amani çiftinin aşkı bitti. Çift, boşanma kararı aldıklarını açıkladı. -Devamını oku...
- Selen Sevigen'den eski eşi Gökhan Özen'e suçlama: Çocuklarıma beni kötülüyor. - Devamını oku...
Spor
- Beşiktaş'ta cezalı olan Ersin Destanoğlu'nun ardından ikinci kaleci Utku Yuvakuran da antrenmanda sakatlandı. Eğer Utku Gaizantep FK maçına kadar iyileşmezse kaleye 2004 doğumlu Emre Bilgin geçecek. - Devamını oku...
- Intercity Istanbul Park Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, piste FIA tarafından 3 yıllık lisans verildiğini ve Türkiye GP'sinin 2021 takviminde yer alması için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. - Devamını oku...
- Küme düşen Türkiye, Uluslar C Ligi'nde kimlerle karşılaşacak? - Devamını oku...
- Eski Avrupa şampiyonu milli güreşçi Reşit Karabacak, 66 yaşında vefat etti. Corona virüse yenilen şampiyon sporcu Reşit Karabacak Covid-19 tedavisi gördüğü Bursa Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. - Devamını oku...
- Premier Lig devi Manchester City, Pep Guardiola ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Guardiola 2016 yılından beri City'de çalışıyor. - Devamını oku...
- Corona virüs salgını tüm spor organizasyonlarını etkilemeye devam ediyor. Özellikle fikstür ve tarihlerde değişime neden olan salgınının ardından NBA yönetimi de yeni sezon için yeni kurallarını açıkladı. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Tel şehriye çorbası
- Türlü yemeği
- Kuskus
- Havuçlu bademli kek
Günün videosu
Ganalı komedyen Akwasi 'Akrobeto' Boadi'nin sunduğu spor programı tüm dünyada viral oldu.
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