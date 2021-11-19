Akşam Postası | 19 Kasım 2021

Erzurum'da 5.1 şiddetinde deprem oldu. Erzurum Valisi Okay Memiş, 'Bazı köylerden yıkıma ilişkin haber aldık' dedi. Devamını oku...

3 yaşındaki kayıp Müslüme'den acı haber geldi! Devamını oku...

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan kredi kararı! Yeniden hesaplayın. Devamını oku...

Başak Cengiz'in ailesi o görüntünün kaldırılmasını istedi! Hakimlik karar verdi. Devamını oku...

Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına zam geldi. Devamını oku...

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Donfried, Türkiye ile işbirliğini derinleştirmek için kararlılık vurgusu yaparak, F-35 ve F-16 savaş uçaklarında devam eden sürecin çözüme ulaşacağından emin olduğunu belirtti. Devamını oku...

Sokağa çıkma yasağı ilan ettiler! 20 gün sürecek. Devamını oku...

Kanada'nın Pasifik Okyanusu kıyısındaki eyaleti British Columbia'da ortaya çıkan görüntüler tüm dünyada şok etkisi yarattı, felaketin boyutu ancak havadan bakılınca anlaşıldı. Devamını oku...

Cinsel tacizi ifşa etmişti... Çinli tenisçi Peng kayıp! Devamını oku...

Geçtiğimiz haftalarda bazı medya kuruluşlarında O Ses Türkiye’nin final yapacağı iddia edilmişti. Çıkan iddiaların ardından Acun Ilıcalı sessizliğini bozdu. - Devamını oku

Melis İşiten, sosyal medya hesabından annesi Yasemin Sayınsoy ile yıllar önce çekildiği bir karesini paylaştı. İşiten, takipçilerini geçmişe götürdü. - Devamını oku

Açıklamalarıyla her seferinde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran İrem Derici, sahne aldığı sırada uyuyamadığını söyledi. Derici'nin anlattıkları tüm hayranlarını şaşırttı. - Devamını oku

Sosyal medya sayfasından yaptığı iddialı paylaşımlarla sık sık gündeme gelen Ivana Sert, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs nedeniyle hastanede tedavi altına alınmıştı. Şimdi ise Ivana Sert’ten yeni haber geldi. - Devamını oku

Galatasaray yönetimi Fenerbahçe derbisinin primini belirledi: 4 milyon lira - Devamını oku...

Trabzonspor'da Gervinho dizinden ameliyat oldu - Devamını oku...

Beşiktaş'ta Michy Batshuayi, Salih Uçan, Gökhan Töre ve Fabrice N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor maçı kamp kadrosunda yer almadı. - Devamını oku...

Muhammet Demir'den milli takım eleştirisi: Tercihler çok yanlış - Devamını oku...