Türkiye Akşam Postası | 19 Mart 2021

Akşam Postası | 19 Mart 2021

Türkiye

Akşam Postası | 19 Mart 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile Biden arasındaki krize ilk yorum. Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu. Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geri dönüyor. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Daha fazlası için Akşam Postası.

19 Mart 2021, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • İzmir köfte
  • Mercimekli bulgur pilavı

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