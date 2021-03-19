Akşam Postası | 19 Mart 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile Biden arasındaki krize ilk yorum. Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu. Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geri dönüyor. A Milli Takım aday kadrosu açıklandı. Daha fazlası için Akşam Postası.
19 Mart 2021, Cuma 17:45 Son Güncelleme:
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- Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin ile Biden arasındaki krize ilk yorum -Devamını oku...
- 'Susurluk kazası' avukatı İsmail Kavşut'un evinde cansız bedeni bulundu -Devamını oku...
- Kayıp döviz bürosu çalışanı Berk Ergier'in cansız bedeni bulundu -Devamını oku...
- Meteoroloji duyurdu: İstanbul'a kar geri dönüyor -Devamını oku...
- İstanbul Havalimanı pandemideki en yoğun gününü yaşadı -Devamını oku...
- Halkbank'tan kullanılan kredilerle ilgili müjde! Bakan açıkladı -Devamını oku...
- Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'ye liyakat nişanı -Devamını oku...
- Almanya'dan korkutan aşı açıklaması -Devamını oku...
- Gökhan Çınar'ın sunduğu 'Katarsis' programına katılan sunucu Saba Tümer, neden çocuk sahibi olmak istemediğini anlattı. - Devamını oku...
- İsmail Balaban, Survivor 2021’de Ünlüler takımında performansı ile dikkat çeken isimlerden... Balaban, ablasından gelen mutlu haberi ve gördüğü rüyayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. - Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Armie Hammer'ın birçok kadına cinsel içerikli mesajlar attığı ve bunların tecavüzle, yamyamlık fantezileri içerdiği iddiaları gündemi sarsmıştı. Oyuncu şimdi de tecavüzle suçlandı. Adı sadece Effie olarak açıklanan kadının anlattıkları şok etkisi yarattı. - Devamını oku...
- "Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım çünkü güvenmiyorum" açıklamasını yapan şarkıcı Aleyna Tilki hakkında soruşturma açıldı. - Devamını oku...
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- A Milli Takım aday kadrosu açıklandı -Devamını oku...
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
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