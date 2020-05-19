Akşam Postası | 19 Mayıs 2020
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı'nı başlatışını simgeleyen ve daha sonra gençlere armağan ettiği 19 Mayıs hepimize kutlu olsun. Salgın nedeniyle hepimiz evde kalmak zorunda olsak da kimse bu özel günü unutmadı. Umut edelim bundan sonraki 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları eski coşkusunda geçer. 19 Mayıs kutlamaları ve günün diğer gelişmelerine bakalım.
19 Mayıs 2020, Salı 15:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Gündem
- Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. posta.com.tr/bugunlerde-evimizdeyiz-ama-hepimiz-ayni-vapurdayiz-2256150" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);">Devamını oku...
- Taksim'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. -Devamını oku...
- Bakan Koca'dan 19.19 paylaşımı. -Devamını oku...
- İzmir'de sokakta maske kullanımı zorunlu oldu. Devamını oku...
- İçişleri Bakanlığı tarafından 15 il için geçerli olan seyahat kısıtlaması hakkında yeni genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. -Devamını oku...
- Altın fiyatları zirveyi zorlamasının ardından düşüşe geçti. -Devamını oku...
- Karantinaya alınan berberlerin corona virüs test sonucu çıktı. -Devamını oku...
Dünya
- DSÖ'ye soruşturma başlatılıyor. -Devamını oku...
- Trump, DSÖ fonlarını durduracak. -Devamını oku...
- Papaz cemaate su tabancası ile kutsal su sıktı. -Devamını oku...
- Honor, akıllı yaşam stratejisi kapsamında yeni ürünlerini tanıttı Devamını oku...
- Dünyanın en yaşlı bilgisayar oyuncusu 90 yaşındaki Mori rekorlar kitabına girdi Devamını oku...
- Apple, Çin’in ardından ABD’de de tekrar kademeli olarak mağazalarını açmaya başlayacağını açıkladı. Apple ilk etapta, seçmiş olduğu 25 mağazasının kapısını açacak. Devamını oku...
- Ünlü oyuncu Gregory Tyree Boyce kız arkadaşıyla ölü bulundu Devamını oku...
Magazin
- Ünlülerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu. Devamını oku...
- Survivor'da dün akşam yayınlanan bölüme ödül oyunu damga vurdu. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı oyun ilginç anlara sahne oldu. Ünlü televizyoncu 'tranquilo' diye bağıran yarışmacı Berkan'ı uyardı, Berkan'ın tepkisi sonrası gülme krizine giren Acun Ilıcalı, o anları 'bana posta koyan ilk yarışmacı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...
- Corona virüs sebebiyle yayınlarına ara veren 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının tekrar ekrana geleceği tarih belli oldu. Devamını oku...
- Oscar ödüllü aktör Joaquin Phoenix ve eşi Rooney Mara bebek bekliyor. Rooney Mara 6 aylık hamile ve yaz sonu doğum yapmaya hazırlanıyor. Devamını oku...
Spor
Almanya'da Borussia Monchengladbach'ın başlattığı karton taraftar sistemi, seyircisiz oynanacak maçları renklendirmek için kullanılacak. Aynı zamanda kulüplere gelir de sağlayacak olan yöntem, Galatasaray tarafından da uygulanacak. Devamını oku...
Kolombiya takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero'nun Beşiktaş'ı takibe alması sonucu transfer iddiaları güçlendi. Kolombiya basını da 25 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'la anlaştığını iddia etti. Devamını oku...
Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Barcelona iddialarını doğruladı. Devamını oku...
Günün iftar menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!
- Kabak çorbası tarifi
- Mücver tarifi
- Körili tavuklu pilav tarifi
- Kazandibi tarifi
İftar menüsü tarifleri için tıklayın.