Akşam Postası | 19 Mayıs 2020

Gündem

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı tüm yurtta kutlandı. posta.com.tr/bugunlerde-evimizdeyiz-ama-hepimiz-ayni-vapurdayiz-2256150" target="_blank" style="background-color: rgb(255, 255, 255);"> Devamını oku...

Taksim'de 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. -Devamını oku...

Bakan Koca'dan 19.19 paylaşımı. -Devamını oku...

İzmir'de sokakta maske kullanımı zorunlu oldu. Devamını oku...

İçişleri Bakanlığı tarafından 15 il için geçerli olan seyahat kısıtlaması hakkında yeni genelgeyi 81 il valiliğine gönderdi. -Devamını oku...

Altın fiyatları zirveyi zorlamasının ardından düşüşe geçti. -Devamını oku...

Karantinaya alınan berberlerin corona virüs test sonucu çıktı. -Devamını oku...

Dünya

Magazin

Ünlülerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu. Devamını oku...

Survivor'da dün akşam yayınlanan bölüme ödül oyunu damga vurdu. Yarışmacıların kıyasıya yarıştığı oyun ilginç anlara sahne oldu. Ünlü televizyoncu 'tranquilo' diye bağıran yarışmacı Berkan'ı uyardı, Berkan'ın tepkisi sonrası gülme krizine giren Acun Ilıcalı, o anları 'bana posta koyan ilk yarışmacı' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Devamını oku...

Corona virüs sebebiyle yayınlarına ara veren 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programının tekrar ekrana geleceği tarih belli oldu. Devamını oku...

Oscar ödüllü aktör Joaquin Phoenix ve eşi Rooney Mara bebek bekliyor. Rooney Mara 6 aylık hamile ve yaz sonu doğum yapmaya hazırlanıyor. Devamını oku...

Spor

Almanya'da Borussia Monchengladbach'ın başlattığı karton taraftar sistemi, seyircisiz oynanacak maçları renklendirmek için kullanılacak. Aynı zamanda kulüplere gelir de sağlayacak olan yöntem, Galatasaray tarafından da uygulanacak. Devamını oku...

Kolombiya takımlarından Deportes Tolima'da oynayan Alvaro Montero'nun Beşiktaş'ı takibe alması sonucu transfer iddiaları güçlendi. Kolombiya basını da 25 yaşındaki kalecinin Beşiktaş'la anlaştığını iddia etti. Devamını oku...

Çağlar Söyüncü'nün menajeri Mustafa Doğru, Barcelona iddialarını doğruladı. Devamını oku...

Günün iftar menüsü

Birbirinden lezzetli tariflerle günün iftar menüsü!

Kabak çorbası tarifi

Mücver tarifi

Körili tavuklu pilav tarifi

Kazandibi tarifi

İftar menüsü tarifleri için tıklayın.

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