Akşam Postası | 19 Mayıs 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı: Bu akşam saat 19.19'da. İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler. Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı. Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Daha fazlası için Akşam Postası.
19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı: Bu akşam saat 19.19'da... -Devamını oku...
İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler -Devamını oku...
Yerli aşıda önemli gelişme! Sağlık Bakanlığı’na teslim edildi -Devamını oku...
İstanbullular tatilde Belgrad Ormanı'na akın etti -Devamını oku...
Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı -Devamını oku...
Thodex soruşturması kapsamında gözaltına alınan yenge Zuhal Özer, adliyede -Devamını oku...
Türkiye'den Yunanistan'a 19 Mayıs tepkisi -Devamını oku...
İsrail ateşkesi gündeme getirdi -Devamını oku...
Sınırlar resmen açılıyor! Avrupa Birliği'nden (AB) flaş karar -Devamını oku...
Çin’de inanılmaz olay! Dev gökdelen durduk yere sallanmaya başladı ve… -Devamını oku...
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Hande Yener 'Kaç' isimli şarkısına klip çekti. Yener'in klip için verdiği poz dikkat çekti.. - Devamını oku
"Söylemezsem Olmaz" programında sunuculuk yapan Seren Serengil sevgilisi Mustafa Tohma ile Maldivler'e tatile gitti. - Devamını oku
Şarkıcı Demet Akalın, geçtiğimiz haftalarda barıştığı dostu Esra Balamir ile Nişantaşı'daydı. - Devamını oku
Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Vodafone Park’ta düzenlenecek tören saat 19.03’te başlayacak. - Devamını oku...
Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu 1 Haziran'da netleşecek. 30 olan oyuncu sayısı 26'ya inecek. Yıldızlar turnuvaya gidebilmek için birbirleriyle yarışıyor. - Devamını oku...
Diego Perotti'nin futbol hayatı tehlikede. Arjantinli oyuncunun durumunu konuşmak için menajeri İstanbul'a davet edildi. Perotti ise İstanbul'dan şimdilik ayrıldı. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
MERCİMEK ÇORBASI
TAVUK ŞİŞ
BULGUR PİLAVI
BİSKÜVİLİ PARFE