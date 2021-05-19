Türkiye Akşam Postası | 19 Mayıs 2021

Akşam Postası | 19 Mayıs 2021

Türkiye

Akşam Postası | 19 Mayıs 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı: Bu akşam saat 19.19'da. İzmir'de de hissedildi! Kuşadası'nda peş peşe depremler. Kripto para borsası Binance, bazı işlemleri geçici olarak askıya aldı. Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Daha fazlası için Akşam Postası.

19 Mayıs 2021, Çarşamba 18:03 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tüm Türkiye'ye çağrı: Bu akşam saat 19.19'da... -Devamını oku...

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Süper Lig’de 2020-21’i şampiyon tamamlayan Beşiktaş, kupasını bugün düzenlenecek törenle kaldıracak. Vodafone Park’ta düzenlenecek tören saat 19.03’te başlayacak.﻿﻿ - Devamını oku...

Milli Takım'ın EURO 2020 kadrosu 1 Haziran'da netleşecek. 30 olan oyuncu sayısı 26'ya inecek. Yıldızlar turnuvaya gidebilmek için birbirleriyle yarışıyor. - Devamını oku...

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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

MERCİMEK ÇORBASI

TAVUK ŞİŞ

BULGUR PİLAVI 

BİSKÜVİLİ PARFE 

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