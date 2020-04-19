Akşam Postası | 19 Nisan 2020

Gündem

Bakan Koca takvim hazırladı! Sokağa kademeli çıkış için düşünülen tarih belli oldu.Devamını oku...

Ceren'in katili Özgür Arduç infaz düzenlemesinden yararlanacak mı?Devamını oku...

Muhtar, hastaları gizleyince 21 kişi daha corona virüse yakalandı.Devamını oku...

Haydar Baş’ın cenaze töreni sonrasında meydana gelen skandal görüntü için belediye harekete geçti.Devamını oku...

Bakan Selçuk, 'LGS ertelenir mi?' sorusuna yanıt verdi.Devamını oku...

2 milyon 300 aileye 1000'er lira corona yardımı ödemesi bugün başladı. Devamını oku...

Dünya

Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı.Devamını oku...

Bilim insanlarından önemli iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var.Devamını oku...

İspanya'da 28 gün sonra bir ilk gerçekleşti! Son 24 saatte...Devamını oku...

Corona virüs köpek ve kedi eti satışlarında artışa neden oldu.Devamını oku...

Magazin

Aslı Enver gönlünü eski basketbolcu Kerem Tunçeri’ye kaptırdı. Yaklaşık bir aydır birlikte olan çift ilişkilerini şimdilik gözlerden uzakta yaşamayı tercih ediyor. Devamını oku...

2019’da birbirlerini ihanet ve darpla suçlayan ve boşanma davası devam eden Caner Karaloğlu ile Elisabeth Mas Baltalimanı’nda görüntülendi. Devamını oku...

Oyuncu Bensu Soral, eşi Hakan Baş'ın izinden gitti. Ticarete atılmaya karar veren Soral, şu anda 2 milyon kadın tarafından kullanılan 'Pepapp' isimli bir uygulamaya yatırım yaptı. Devamını oku...

Spor

Abdürrahim Albayrak: "Bildiğiniz gibi insanlara sarılmayı, öpmeyi çok seviyorum. Ama corona virüs var artık. Bunu nasıl frenleyeceğimi bilmiyorum" Devamını oku...

Arda Turan'dan "Barcelona'ya sponsorla transfer oldu" iddialarına isyan: "Messi ve Ronaldo'ya karşı şampiyon olduk, ne sponsoru?" Devamını oku...

Kaka, Fatih Terim ve Galatasaray'la görüştüğünü yıllar sonra itiraf etti Devamını oku...

Beşiktaş'ın eski yöneticisi Celal Kolot: "Aziz Yıldırım federasyon başkanlığını reddetti" Devamını oku...

Günün menüsü

Un çorbası

Pirzola

Pirinç pilavı

Şerbetli irmik tatlısı

"Bugün ne pişirsem" diyenlere günün menüsü!

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