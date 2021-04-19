Türkiye Akşam Postası | 19 Nisan 2021

Akşam Postası | 19 Nisan 2021

Türkiye

Akşam Postası | 19 Nisan 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. - 128 milyar dolar tartışmasıyla Bakan Elvan'dan açıklama geldi. - Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarında oynayamayacak. Daha fazlası için Akşam Postası.

19 Nisan 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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  • Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Devamını oku...
  • 128 milyar dolar tartışmasıyla Bakan Elvan'dan açıklama. Devamını oku...
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  • Avrupa Süper Ligi girişimi ve olayların özeti için tıklayın. - Devamını oku...
  • Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarında oynayamayacak. - Devamını oku...
  • TFF, Kulüpler Birliği'nin ardından Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. - Devamını oku...
  • Liverpool'un efsane Kop tribünü, Avrupa Süper Ligi nedeniyle tribünleri terk etme kararı aldı. - Devamını oku...
  • Süper Lig takımlarından Denizlispor sezon sonuna kadar Ali Tandoğan ile anlaştı. Denizlispor önceki gün Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı. - Devamını oku...
  • Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho Tottenham'dan kovuldu. - Devamını oku...
  • Süper Lig'de 23 Nisan Cuma günü oynanması beklenen Beşiktaş-Kayserispor için Beşiktaş'tan erteleme talebi geldi. Beşiktaş, maçın 24 Nisan Cumartesi gününe alınmasını istedi. - Devamını oku...

Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  • DOMATES ÇORBASI
  • ETLİ PATATES YEMEĞİ
  • ENGİNAR SALATASI
  • BULGUR PİLAVI
  • ZERDE TATLISI 

Tarifler için tıklayın

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