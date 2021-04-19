Akşam Postası | 19 Nisan 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. - 128 milyar dolar tartışmasıyla Bakan Elvan'dan açıklama geldi. - Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarında oynayamayacak. Daha fazlası için Akşam Postası.
19 Nisan 2021, Pazartesi 18:18 Son Güncelleme:
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- Sağlık Bakanı duyurdu: Aşı sırası 55 yaş üstüne geldi. Devamını oku...
- 128 milyar dolar tartışmasıyla Bakan Elvan'dan açıklama. Devamını oku...
- Adana'da türbede çekilen videoya tepki çığ gibi! 'Saygısızlık' Devamını oku...
- Bilim Kurulu üyesi İlhan açıkladı: Parkların dahi kapanması… Devamını oku...
- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksit ödemelerinde yüzde 20 indirime gidildiğini duyurdu. Devamını oku...
- Koronavirüsten iyileşenleri yeniden enfekte edecekler. Devamını oku...
- Hindistan’da istasyon çalışanı raylara düşen çocuğu böyle kurtardı. Devamını oku...
- Kıyıya vuran koronavirüslü ceset yüzünden tüm ülke karantinaya alındı.Devamını oku...
- NASA'dan tarihi anları böyle paylaştı! Mars'ta ilk helikopter uçuşu gerçekleşti...Devamını oku...
- Sadakatsiz dizisi bu hafta yayınlanacak mı? Yürekleri sızlatan veda... Geride büyük bir yıkım bıraktı - Devamını oku...
- Ozan Çolakoğlu ile mutlu bir evlilik süren şarkıcı Gülşen, ayna karşısında verdiği pozu yayınladı. Kendisini cansız mankene benzettiğini ifade eden ünlü şarkıcının zayıflığı da dikkatlerden kaçmadı. - Devamını oku...
- İrem Derici: 6-7 sene önceki halime bir bardak su veresim gelmiyor. - Devamını oku...
- Emel Sayın kalp krizi geçirdi haberlerine tepki gösterdi. - Devamını oku...
- “Sen Çal Kapımı” isimli dizide başrol oynayan Hande Erçel ve Kerem Bürsin, hakkında sürekli magazin basınında sevgili oldukları yönünde iddialar ortaya atılıyordu. Şimdi ise ikilinin Maldivler’de tatil yaptığı ileri sürüldü. - Devamını oku...
- Deren Talu bu yaza yine damga vuracak gibi. Sevgilisi Baran Tınaz'la Alaçatı'da tatil yapan Talu, sosyal medya hesabından şimdiden bikinili paylaşımlara başladı. - Devamını oku...
- Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile bir süredir aşk yaşayan Ezgi Eyüboğlu şu sıralar Teşkilat dizisinde boy gösteriyor. Ezgi Eyüboğlu’na sevgilisi sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. - Devamını oku...
- Avrupa Süper Ligi girişimi ve olayların özeti için tıklayın. - Devamını oku...
- Avrupa Süper Ligi'nde oynayan oyuncular UEFA ve FIFA organizasyonlarında oynayamayacak. - Devamını oku...
- TFF, Kulüpler Birliği'nin ardından Avrupa Süper Ligi'ne tepki gösterdi. - Devamını oku...
- Liverpool'un efsane Kop tribünü, Avrupa Süper Ligi nedeniyle tribünleri terk etme kararı aldı. - Devamını oku...
- Süper Lig takımlarından Denizlispor sezon sonuna kadar Ali Tandoğan ile anlaştı. Denizlispor önceki gün Hakan Kutlu ile yollarını ayırmıştı. - Devamını oku...
- Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho Tottenham'dan kovuldu. - Devamını oku...
- Süper Lig'de 23 Nisan Cuma günü oynanması beklenen Beşiktaş-Kayserispor için Beşiktaş'tan erteleme talebi geldi. Beşiktaş, maçın 24 Nisan Cumartesi gününe alınmasını istedi. - Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- DOMATES ÇORBASI
- ETLİ PATATES YEMEĞİ
- ENGİNAR SALATASI
- BULGUR PİLAVI
- ZERDE TATLISI
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