Akşam Postası | 19 Ocak 2021

Türkiye koronavirüs aşılamasında en hızlı ülke oldu.

Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter hesabından "Acayip bir kabus gördüm. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" mesajını yazdı. Geçtiğimiz haftalarda 'İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, bir dönem partneri olan Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Dağüstün ile sosyal medyadaki mesajlaşması dikkat çekti. Devamını oku...

Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyordu. Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulduğu gündeme gelmişti. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Devamını oku...

Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan müjdeli bir haber var... Dokuz ayda boşanan ünlü çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeniden nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Devamını oku...