Akşam Postası | 19 Ocak 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! İşte öne çıkan bazı haberler: Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı. Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak uyardı. Antalyaspor başkanı Ali Şafak Öztürk istifa ettiğini açıkladı. Daha fazlası için Akşam Postası.
19 Ocak 2021, Salı 17:48 Son Güncelleme:
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Gündem
- Koronavirüs tedbirlerinin mart ayında esnetilmesi bekleniyor. Devamını oku...
- Huzurevi ve bakımevlerinde corona virüs aşı uygulaması başladı. Devamını oku...
- Sağlık çalışanlarının izin kısıtlaması kaldırıldı. Devamını oku...
- Hakan Şükür'ün babasına 3 yıl hapis cezası verildi. Devamını oku...
- Selçuk Özdağ'a yönelik saldırının kamera görüntüleri ortaya çıktı. Devamını oku...
- Türkiye koronavirüs aşılamasında en hızlı ülke oldu. Devamını oku...
- 22 Ocak'ta öğrencilere e-karne nasıl verilecek? Devamını oku...
Dünya
- NASA, Türkiye'nin kuraklık haritasını paylaşarak uyardı. Devamını oku...
- Macron'dan tehdit: Aşı hakkında konuşanın istifasını isteyeceğim. Devamını oku...
- Rusya'nın geliştirdiği EpiVakKorona aşısı yüzde 100 etkinlik sağladı. Devamını oku...
- İşte 130 aracın birbirine girdiği kazadan görüntüler. Devamını oku...
Magazin
- Müzisyen Güvenç Dağüstün, Twitter hesabından "Acayip bir kabus gördüm. İbo Show'a katılmışım. Kan ter içinde sıçradım yataktan" mesajını yazdı. Geçtiğimiz haftalarda 'İbo Show'a konuk olan oyuncu Oktay Kaynarca'nın, bir dönem partneri olan Deniz Çakır'ın eski sevgilisi Dağüstün ile sosyal medyadaki mesajlaşması dikkat çekti. Devamını oku...
- Sefirin Kızı dizisinde Nare’nin yeni bölümde neden olmadığı merak ediliyordu. Nare karakterine hayat veren Neslihan Atagül'e geçtiğimiz günlerde geçirgen bağırsak sendromu teşhisi konulduğu gündeme gelmişti. Neslihan Atagül rahatsızlığı ile ilgili sosyal medya hesabı Instagram'dan açıklama yaptı. Devamını oku...
- Şarkıcı Sinan Akçıl ile oyuncu Burcu Kıratlı'dan müjdeli bir haber var... Dokuz ayda boşanan ünlü çiftin, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yeniden nikah masasına oturacağı konuşuluyor. Devamını oku...
- Moda dünyasının 1980'li ve 90'lı yıllarına damgasını vuran model Stephanie Seymour, hayatının en büyük acısını yaşıyor. Seymour ile eşi Peter Brant'in ortanca çocukları Harry Brant, 24 yaşında hayata veda etti. Devamını oku...
Spor
- Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk, istifa ettiğini açıkladı. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de bir süredir kadro dışı olan Dirar, Erzurumspor'la anlaşmaya vardı. Dirar'ın kısa süre içerisinde resmi imzayı atması bekleniyor. - Devamını oku...
- Henry Onyekuru'nun çocukları İstanbul'da okula başladı. Nijeryalı oyuncu, ailesini kısa süre önce İstanbul'a göndermişti. - Devamını oku...
- Omar Elabdellaoui'de son durum: Mayıs ayına kadar hastanede kalacak. - Devamını oku...
- Fenerbahçe'de dizinden operasyon geçirecek olan Arjantinli Diego Perotti, dün akşam İstanbul'dan ayrıldı. Kendi doktoruna ameliyat olacak olan Perotti ile yolların ayrılması bekleniyor. - Devamını oku...
Günün menüsü
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Domates çorbası
- Arnavut ciğeri
- Fırında baharatlı patates
- Kadayıf sarma