Akşam Postası | 19 Ocak 2022

Muhtarlara maaş müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan Muhtarlar Toplantısı'nda duyurdu. Devamını oku...

Kar nedeniyle Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda trafik durdu! Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönü ulaşıma kapandı. Devamını oku...

Market zincirlerinin organize zam yazışmaları ortaya çıktı! 'Yöneticiye onaylattık sıkıntı çıkmayacak!' Devamını oku...

İstanbul'a kar uyarısı! Cuma günü başlayacak, günlerce sürecek. Devamını oku...

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Avcı gibi iz sürdü! Kermeste bulduğu belge hakkındaki gerçekler şoke etti! İkinci Dünya Savaşı...Devamını oku...

New York Belediye Başkanı Eric Adams sosyal medya hesabında, Türk esnaftan alışveriş yaptığı anları paylaştı, sözleri gülümsetti. Devamını oku...

İsmini 2016 Miss Turkey yarışmasıyla duyuran manken ve model Dilara Kurşun, geçtiğimiz haziran ayında eski sevgilisinin cinsel saldırısına maruz kaldığını belirterek şikayetçi olmuştu. Dilara Kurşun’un eski sevgilisi hâkim karşısına çıktı. Devamını oku...

Lerzan Mutlu önceki akşam Beşiktaş’ta düzenlenen bir ödül törenine katıldı. Lerzan Mutlu bir süredir arasının bozuk olduğu Demet Akalın’a yüklendi. Devamını oku...

Yaptığı açıklamalarla sık sık gündeme gelen oyuncu Billur Kalkavan, aldatılan kadınlarla ilgili çarpıcı bir yorumda bulundu. Devamını oku...

Geçtiğimiz senelerde Tuba Büyüküstün ile yaşadığı aşkla tanınan Umut Evirgen, bir süredir oyuncu Serenay Sarıkaya ile aşk yaşıyordu. Yeni yılı Paris'te karşılan Serenay Sarıkaya ve Umut Evirgen birlikteliğinden şaşırtan bir haber geldi. Devamını oku...

Geçen günlerde ayrıldığı iddia edilen çift İrem Derici ve Cem Belevi'nin barıştığı iddia edilmişti. Barışın arkasında Cem Belevi'nin ünlü şarkıcıya gönderdiği 96 gül varmış! Devamını oku...

Süper Lig'de bugün oynanacak Yukatel Kayserispor - Medipol Başakşehir maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle 17:00'dan 18:00'e alındı. Dün yarıda kalan Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor maçı ise ileri bir tarihe ertelendi. Cuma oynanması gereken Yeni Malatyaspor - Beşiktaş maçı ise Cumartesi gününe ertelendi. - Devamını oku...

Çaykur Rizespor - Antalyaspor maçına kar engeli: Yarın devam edecek. - Devamını oku...

Galatasaray Albert Riera ile yardımcı antrenör olarak sözleşme imzaladı. - Devamını oku...

Rus ekibi CSKA Moskova, milli futbolcu Yusuf Yazıcı'yı Lille'den satın alma opsiyonuyla kiraladığını açıkladı. - Devamını oku...

Luis Campos Galatasaray'a danışmanlık yapmak için İstanbul'a geldi. - Devamını oku...