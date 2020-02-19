Akşam Postası | 19 Şubat 2020

Gündem

FETÖ sanığı eski hakim çift, 6 yıl 3'er ay hapis cezası - Devamını oku...

'Filozof' Atakan sosyal medyanın gündeminde - Devamını oku...

Erdoğan’a EYT'lilerle ilgili yeni bir sistem önerisi: 'Çalışmaya devam etseler bile maaşlarının düşmesin' - Devamını oku...

İlaçlara yüzde 12.09 oranında zam yapıldı - Devamını oku...

Osman Kavala hakkında yeniden gözaltı kararı - Devamını oku...





Dünya

İran'da ilk kez koronavirüs vakası tespit edildi - Devamını oku...

ABD’de bir lisede dolaplar ile duvarın arasına sıkışmış çanta bulundu.1957’den beri orada olduğu belirlenen çanta, bir zaman kapsülü gibi o dönemin izlerini taşıyordu. - Devamını oku...

Assange'ın babası: Oğlum ABD'ye iade edilirse ölecek - Devamını oku...

İngiltere puan tabanlı göç sistemine geçiyor - Devamını oku...

Hollanda, kızlık zarı operasyonunu yasaklayacak - Devamını oku...

Kraliyet Ailesi'nin resmi sitesi Çinli yetişkin içerik sitesine link verdi - Devamını oku...





Spor

Fransa'da rakibi tarafından penisi ısırılan futbolcuya 10 dikiş atıldı. Hırçın oyuncu ise 5 yıl futboldan men cezası aldı. - Devamını oku...

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler - Devamını oku...

Süper Lig ekiplerinden Denizlispor kötü gidişatı durdurmak için kolları sıvadı. Teknik direktör Mehmet Özdilek'le yolları ayıran Denizlispor takımın başına Bülent Uygun'u getiriyor. - Devamını oku...

Rıza Çalımbay isyan etti: 1 aydır antrenman yapamıyoruz - Devamını oku...

VAR sistemi artık UEFA Avrupa Ligi'nde de uygulanacak - Devamını oku...

Borussia Dortmund'un devre arasında Salzburg'tan transfer ettiği 19 yaşındaki Erling Haaland inanılmaz işler yapmaya devam ediyor. Dortmund formasıyla 7. maçında 11. golünü atan 2000 doğumlu Norveçli forvet, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG maçında da 2 gol attı. - Devamını oku...





Magazin

İngiliz şarkıcı Harry Styles, Sevgililer Günü'nde Londra'da bıçak zoruyla soyuldu. Polis, olayı soruşturuyor. - Devamını oku...

İhanet iddialarının ardından eşi Mustafa Can Keser'le barışan oyuncu Damla Ersubaşı, sosyal medyada bir takipçisinin "Sen bu adamın cüzdanını seviyorsun" yorumuna tepki gösterdi. - Devamını oku...

Survivor 2020 eğlenceli ve heyecanlı dakikalar yaşatırken, bazı yarışmacıların hayat hikayeleri hem Survivor yarışmacılarını hem de Survivor izleyicilerini derinden etkiledi. Bunlardan biri de Ceyhun Uzun ve kızının hikayesi. - Devamını oku...

Farah Zeynep Abdullah ile Doğu Demirkol ilk kez el ele - Devamını oku...

Ajda Pekkan 2012'de aşk yaşamaya başladığı Bülent Çavuşoğlu'ndan ayrıldı. - Devamını oku...

Berk Oktay ve Merve Şarapçıoğlu'nun olaylı evliliği sona erdi - Devamını oku...

Aslı Enver ve Uraz Kaygılaroğlu'nun flörtü 2 yemekte bitti - Devamını oku...

Hadise, Kaan Yıldırım'ın ailesiyle tanıştı - Devamını oku...





Günün podcast'i









Günün iyi haberi

Tokat’ın Turhal ilçesinde mezarlıkta bulunan ve ’Fındık’ adı verilen yavru köpek, 37 öğrencili Kayacık Köyü Şehit Haluk Yılmaz İlkokulu’nun maskotu oldu. - Devamını oku...





Günün köşe yazısı

Survivor 2020 fişek gibi başladı: Favoriler, dikkat çekenler, yarışmacı analizleri - Devamını oku...

Günün menüsü

Bugün ne pişirsem diyenler ve lezzetli, farklı alternatifler arayanlar buraya! Tadını çok seveceğiniz, yapımı pratik, birbirini tamamlayan lezzetler günün menüsünde... Eğer "Akşam ne yesek, bugün ne pişirsem? " diyorsanız bu menü tam size göre! İşte damak zevkinize uyacak terbiyeli sebze çorbası tarifi, portakallı pırasa yemeği tarifi, mor lahana salatası tarifi ve sütlaç tarifleri. -Devamını oku...



