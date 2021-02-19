Akşam Postası | 19 Şubat 2021

İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit bulundu

Koronavirüsün bir mutasyonu daha keşfedildi, testlerde bile görünmeyebilir

Mesut Özil ve ailesi, geçen yıl satın aldıkları Çamlıca’daki villalarında oturacaktı ama tadilat uzun süreceği için farklı bir yola gidildi. Fenerbahçeli Özil ailesi, Galatasaraylı Arda Turan’a komşu oldu. Mesut Özil ve ailesi için kiralanan A tipi villa, sitenin en büyüğü; 600 metrekare. - Devamını oku...

Zekeriyaköy’deki evinde 29 Ekim 2018’de Sıla’yı darp ettiği iddia edilen Ahmet Kural, 3 suçtan toplam 1 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ahmet Kural hakkındaki kararın, İstinaf Mahkemesi’nce bozulmasının ardından yeniden yargılanmasına başlandı. - Devamını oku...

Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'ten üzücü bir haber geldi. - Devamını oku...

Dünyaca ünlü aktör Jason Statham’ın rol aldığı 'Five Eyes' adlı filminin çekimleri, Antalya’daki Expo alanında devam ediyor. Bir hafta süresince Antalya’nın tarihi semti Kaleiçi’nde süren çekimler için esnafa 2 bin ila 5 bin TL arasında para ödeyen yapımcı şirket, pandemi döneminde iş yapamayan esnafın yüzünü güldürdü. - Devamını oku...

Geçen günlerde corona virüse yakalandığını açıklayan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla nedeniyle hastaneye yatırıldı. Akkaya sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...