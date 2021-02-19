Türkiye Akşam Postası | 19 Şubat 2021

Akşam Postası | 19 Şubat 2021

Türkiye

Akşam Postası | 19 Şubat 2021

Akşam Postası yine kapını çalıyor! MEB yüz yüze eğitimde yeni kararını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı ve mutasyon paylaşımı. Koronavirüsün bir mutasyonu daha keşfedildi, testlerde bile görünmeyebilir. Daha fazlası için Akşam Postası.

19 Şubat 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!

  •  Mercimek çorbası
  • Tavuk şnitzel
  • Sebzeli makarna
  • Browni kurabiye

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