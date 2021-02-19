Akşam Postası | 19 Şubat 2021
Akşam Postası yine kapını çalıyor! MEB yüz yüze eğitimde yeni kararını açıkladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan aşı ve mutasyon paylaşımı. Koronavirüsün bir mutasyonu daha keşfedildi, testlerde bile görünmeyebilir. Daha fazlası için Akşam Postası.
19 Şubat 2021, Cuma 18:01 Son Güncelleme:
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- MEB'den yüz yüze eğitim açıklaması -Devamın oku...
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya, Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6.Olağan kongrelerine katıldı -Devamını oku...
- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. -Devamını oku...
- Gamze Kaçar Bozkurt'un yakın arkadaşı cinayetin perde arkasını anlattı -Devamını oku...
- 9 HDP'li vekil hakkında fezleke hazırlandı -Devamını oku...https://www.posta.com.tr/turk-muhendis-teksasta-meydana-gelen-felaketlerden-kotu-yonetimi-sorumlu-tuttu-haber-fotograf-2304467
- Ticaret Bakanlığı'ndan kira, istihdam ve kar payı desteği müjdesi -Devamını oku...
- Türkiye'yi sarsan cinayette yeni gelişme! Gözaltı sayısı 9'a yükseldi -Devamını oku...
- Vaka sayısında artış yaşanan Giresun'da yeni tedbirler alındı -Devamını oku...
- Bill Gates'ten koronavirüs aşısında üçüncü doz açıklaması -Devamını oku...
- İngiltere, artan aşıları yoksul ülkelere bağışlama kararı aldı -Devamını oku...
- Türk mühendis, Teksas'ta meydana gelen felaketlerden kötü yönetimi sorumlu tuttu -Devamını oku...
- Koronavirüsün bir mutasyonu daha keşfedildi, testlerde bile görünmeyebilir -Devamını oku...
- İsrail'de bin 800 yıllık iki lahit bulundu -Devamını oku...
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- Malatya'ya 'Gizemli Köy' filminin çekimi için gelen ve bir süre önce corona virüs testi pozitif çıktıktan sonra tedavi gördüğü İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe edilen oyuncu Toygun Ateş'ten üzücü bir haber geldi. - Devamını oku...
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- Geçen günlerde corona virüse yakalandığını açıklayan Deniz Akkaya, durumunun ağırlaşmasıyla nedeniyle hastaneye yatırıldı. Akkaya sosyal medya hesabından sağlık durumu hakkında bilgi verdi. - Devamını oku...
- Reggae müziğinin efsane isimlerinden gerçek adı Ewart Beckford olan U-Roy 78 yaşında hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcının ölümüne dair henüz bir açıklama yapılmadı. - Devamını oku...
- Gatasaray'da Fatih Terim yıldız isimlerle yollarını ayırıyor -Devamını oku...
- İrfan Can Kahveci'den Emre Belözoğlu ve Mesut Özil sözleri -Devamını oku...
- Bir hakem koronavirüse yakalandı -Devamını oku...
- Fenerbahçe ile yolları ayrılacak isimler belli oldu -Devamını oku...
Birbirinden lezzetli tariflerle günün menüsü!
- Mercimek çorbası
- Tavuk şnitzel
- Sebzeli makarna
- Browni kurabiye
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