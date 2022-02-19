Akşam Postası | 19 Şubat 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! -Devamını oku...

Bakan Karaismailoğlu'dan 1915 Çanakkale Köprüsü'nde önemli açıklamalar -Devamını oku...

Ticaret Bakanlığı'ndan 'yumurta' fiyatları açıklaması: Müfettişler görevlendirildi -Devamını oku...

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhan'dan maskeler için sevindirici açıklama! 'Az kalabalık ortamlarda...' -Devamını oku...

Beylikdüzü'nde kan donduran olay! Anne 4 yaşındaki oğlunu öldürdü... -Devamını oku...

Konya'da feci kaza! 6 kişi hayatını kaybetti, 41 kişi yaralandı... -Devamını oku...

Kız Kulesi'nde restorasyon çalışmaları tam gaz! Son 2 ay kaldı -Devamını oku...

Zelenskiy Almanya'ya gitti! İşgal riski... -Devamını oku...

Rusya tatbikata başladı, Balistik füzeler... Dünyanın merakla beklediği an! -Devamını oku...

Uğruna şarkılar yazılan, filmler çekilen Hülya Avşar'ın kalbi 12 yıldır boştu. Kimseyle de görüntülenmeyen Hülya Avşar, bir mekanda fena yakalandı. Günler süren amansız takibin ardından Avşar, yeni sevgilisiyle görüntülendi. Avşar'ı alnından öperken kameralara yakalandılar! - Devamını oku...

Dünyaca ünlü mankenlerden peş peşe sevindire haberler geldi. Rihanna'nın hamile olduğunu açıklaması dünya magazin gündemine bomba gibi düşmüştü! Bir dönem Metin Hara ile aşk yaşayan Adriana Lima, bir süredir birlikte olduğu sevgilisinden hamile olduğunu açıkladı. - Devamını oku...

Alişan, daha önce Esra Erol'un kardeşi Eda Erol ile nişanlanmış ancak ayrılmışlardır. Geçtiğimiz günlerde "Alişan ve Buse Varol'un evliliklerindeki krizin sebebi oldu" başlıklı Instagram gönderisini beğenen Esra Erol'un bu hamlesi çok konuşulmuştu. Ünlü televizyoncuya bu hareketi soruldu... - Devamını oku...

Şarkıcı Lider Şahin (37) ile Miss Turkey 2015 birincisi, manken sevgilisi Ecem Çırpan (25) önceki gün Nişantaşı’ndaydı. Ecem Çırpan hem keyifsiz hem de sinirli görünüyordu. Lider Şahin röportaj verirken araya girip öyle bir şey söyledi ki sarkıcı şok oldu, dondu kaldı. - Devamını oku...

Yemin dizisindeki rol aşkları gerçeğe dönüşen Özge Yağız ile Gökberk Demirci aşkı uzun süredir devam ediyor. Gökberk Demirci, sevgilisi Özge Yağız'a geçen yıl evlenme teklifi etmişti. Şimdilerde "Baba" dizisiyle ekrana dönen Özge Yağız, evlilik tarihini soran muhabirlere ilginç bir yanıt verdi. - Devamını oku...

Hamza Hamzaoğlu ayrılığı doğruladı! Çaykur Rizespor ile... -Devamını oku...

Galatasaraylı taraftarı endişelendiren isim! 18 milyon euro buharlaştı... -Devamını oku...